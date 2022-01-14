Двое белгородцев незаконно провели отопление на балконы квартир

В декабре 2021 года сотрудники компании выявили нарушения со стороны двоих жителей областного центра. Они незаконно подключили свои балконы к внутридомовой системе отопления.
Теперь собственникам двух квартир придётся заплатить 20 тыс. рублей штрафа за отопление дополнительной площади. Кроме того, им придётся в дальнейшем платить по тарифу за дополнительные метры.
Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, нарушители должны платить за дополнительную площадь в течение трёх месяцев в десятикратном размере. Несанкционированные подключение сотрудники компании выявляют посредством обхода домов и проверкой специальным оборудованием.