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Двое белгородцев незаконно провели отопление на балконы квартир

14 января 09:47
Фото: Белгородский филиал ПАО «Квадра»
Теперь им придётся заплатить штраф, а после — платить за тепло с учётом площади балконов, рассказали в ПАО «Квадра».

В декабре 2021 года сотрудники компании выявили нарушения со стороны двоих жителей областного центра. Они незаконно подключили свои балконы к внутридомовой системе отопления.

Теперь собственникам двух квартир придётся заплатить 20 тыс. рублей штрафа за отопление дополнительной площади. Кроме того, им придётся в дальнейшем платить по тарифу за дополнительные метры.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, нарушители должны платить за дополнительную площадь в течение трёх месяцев в десятикратном размере. Несанкционированные подключение сотрудники компании выявляют посредством обхода домов и проверкой специальным оборудованием.

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