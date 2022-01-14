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Белгородская область требует с «Газпром газораспределение Белгород» 28,9 млн рублей

14 января 16:31
Фото: pixabay.com
Дело рассматривается в Арбитражном суде Белгородской области. Истцом выступает региональный департамент финансов и бюджетной политики.

Согласно картотеке судебных дел, департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (с 2022 года — министерство) обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Газпром газораспределение Белгород».

Ведомство просило взыскать в пользу областного бюджета 28,9 млн рублей за материальный ущерб, «причинённый источником повышенной опасности».

В судебном заседании, которое прошло 10 декабря, представитель компании попросил отложить слушание. Чтобы полностью и всесторонне исследовать доказательства суд решил перенести разбирательство по делу на 14 января.

Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» направили в газовую компанию официальный запрос.

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