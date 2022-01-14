Белгородская область требует с «Газпром газораспределение Белгород» 28,9 млн рублей

Согласно картотеке судебных дел, департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (с 2022 года — министерство) обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Газпром газораспределение Белгород».
Ведомство просило взыскать в пользу областного бюджета 28,9 млн рублей за материальный ущерб, «причинённый источником повышенной опасности».
В судебном заседании, которое прошло 10 декабря, представитель компании попросил отложить слушание. Чтобы полностью и всесторонне исследовать доказательства суд решил перенести разбирательство по делу на 14 января.
Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» направили в газовую компанию официальный запрос.