Белгородец в пылу ярости ударил сожительницу ломом и столкнул с лестницы

В отдел полиции о случившемся сообщили медики. Потерпевшая пришла в медучреждение спустя сутки после происшествия. Как рассказала 41-летняя белгородка, такие травмы ей нанёс 39-летний сожитель.
Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что конфликт в паре произошёл во время застолья. Мужчина разозлился и несколько раз ударил пострадавшую ломом. На этом агрессивный сожитель не остановился и столкнул женщину с лестницы.
В результате произошедшего потерпевшей был причинён тяжкий вред здоровью. Причину своей агрессии белгородец объяснить не смог. Мужчине грозит до десяти лет колонии.