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Белгородец в пылу ярости ударил сожительницу ломом и столкнул с лестницы

14 января 13:09
Фото: Бел.Ру
Причину своей агрессии мужчина объяснить не смог. Теперь ему грозит тюрьма. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции о случившемся сообщили медики. Потерпевшая пришла в медучреждение спустя сутки после происшествия. Как рассказала 41-летняя белгородка, такие травмы ей нанёс 39-летний сожитель.

Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что конфликт в паре произошёл во время застолья. Мужчина разозлился и несколько раз ударил пострадавшую ломом. На этом агрессивный сожитель не остановился и столкнул женщину с лестницы.

В результате произошедшего потерпевшей был причинён тяжкий вред здоровью. Причину своей агрессии белгородец объяснить не смог. Мужчине грозит до десяти лет колонии.

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