Белгородец с подельниками сбывал фальшивую валюту

Напомним, в 2021 году количество поддельных банкнот в Белгородской области уменьшилось на 22%. Чаще всего злоумышленники подделывают крупные купюры. За девять месяцев прошлого года на территории региона обнаружили 54 банкноты номиналом 5000 и шесть стодолларовых купюр.