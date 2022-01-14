Белгородец с подельниками сбывал фальшивую валюту

Белгородец в составе преступной группы хранил, перевозил и сбывал поддельные российские и иностранные банкноты. За своё преступление злоумышленник получил три года колонии строгого режима и полумиллионный штраф.
Ранее в ноябре задержали белгородца и москвича, которые сбывали фальшивые деньги. Свою преступную деятельность сообщники начали в апреле прошлого года. У фальшивомонетчиков изъяли более ста поддельных купюр.
Напомним, в 2021 году количество поддельных банкнот в Белгородской области уменьшилось на 22%. Чаще всего злоумышленники подделывают крупные купюры. За девять месяцев прошлого года на территории региона обнаружили 54 банкноты номиналом 5000 и шесть стодолларовых купюр.