Белгородец продал 12 курянам «лицензии» на работу охранником

Белгородец обманывал курян и предлагал устроиться на работу охранниками. Аферист требовал с потерпевших деньги за якобы оформление лицензии. Те, у кого денег не было, брали займы в микрофинансовых организациях, пишут в издании.
Ранее жителя Белгородской области уже судили за мошенничество в родном регионе. Тогда в суде было доказано 33 факта совершения преступления. На этом аферист не остановился и начал обманывать жителей Обояни.
Мужчина приехал в Обоянь летом прошлого года и начал предлагать местным жителям устроиться охранниками, однако для этого они должны были заплатить за «лицензию». В итоге белгородца обвинили в 12 эпизодах мошенничества и покушениях на мошенничество. Жулик ожидает приговора суда в СИЗО.