Белгородец продал 12 курянам «лицензии» на работу охранником

Мужчина приехал в Обоянь летом прошлого года и начал предлагать местным жителям устроиться охранниками, однако для этого они должны были заплатить за «лицензию». В итоге белгородца обвинили в 12 эпизодах мошенничества и покушениях на мошенничество. Жулик ожидает приговора суда в СИЗО.