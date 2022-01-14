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Белгородец продал 12 курянам «лицензии» на работу охранником

14 января 06:48
Фото: Бел.Ру
Уроженец Белгородской области обманывал жителей Обояни под предлогом устройства на работу охранниками. Злоумышленника задержали, сообщают «Курские известия».

Белгородец обманывал курян и предлагал устроиться на работу охранниками. Аферист требовал с потерпевших деньги за якобы оформление лицензии. Те, у кого денег не было, брали займы в микрофинансовых организациях, пишут в издании.

Ранее жителя Белгородской области уже судили за мошенничество в родном регионе. Тогда в суде было доказано 33 факта совершения преступления. На этом аферист не остановился и начал обманывать жителей Обояни.

Мужчина приехал в Обоянь летом прошлого года и начал предлагать местным жителям устроиться охранниками, однако для этого они должны были заплатить за «лицензию». В итоге белгородца обвинили в 12 эпизодах мошенничества и покушениях на мошенничество. Жулик ожидает приговора суда в СИЗО.

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#Новости#Охрана#Лицензии#Мошенник#Курская область#Черноземье#Происшествия
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