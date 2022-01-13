Выпившая белгородка порезала ножом 8-летнего сына

Новогодние праздники для 8-летнего мальчика в Старом Осколе закончились ножевыми ранениями. Инцидент произошёл поздно ночью 4 января. Мать напала на сына из-за того, что ребёнок смотрел телевизор и отказывался идти спать.
Против 44-летней злоумышленницы возбудили уголовное дело, а семью поставили на учёт. Жительница Старого Оскола несколько раз сделала ребёнку замечание, однако сын не отреагировал. После этого они с матерью нанесли друг другу несколько ударов по телу.
Женщина разозлилась и взяла лежавший в комнате небольшой нож. Она напала на сына и порезала ребёнка. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
В итоге родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, против женщины возбудили уголовное дело за нападение на ребёнка.