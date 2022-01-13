Выпившая белгородка порезала ножом 8-летнего сына

Против 44-летней злоумышленницы возбудили уголовное дело, а семью поставили на учёт. Жительница Старого Оскола несколько раз сделала ребёнку замечание, однако сын не отреагировал. После этого они с матерью нанесли друг другу несколько ударов по телу.