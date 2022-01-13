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Вареники с клубникой и маком: что предложат гостям на фестивале в Белгороде

13 января 10:35
Фото: pixabay.com
С 13 по 15 января в областном центре пройдёт фестиваль вареников, где районы и горокруга региона представят свои уникальные рецепты блюда. Что подготовили для белгородцев муниципалитеты — в этом материале.

1. Новооскольский городской округ

На старый Новый год новооскольцы, видимо, предпочитают вареники со смородиной и сахаром, раз решили презентовать именно их на фестивале в Белгороде.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 0,5 литра,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Сахар — 1 ч. л.,
  • Соль и сода — щепотка,
  • Мука.

Чтобы правильно замесить тесто, подогрейте кефир и добавьте к нему соль, соду, сахар и просеянную муку. Вымесите смесь и оставьте её на 30 минут, чтобы она «отдохнула». После этого можно лепить вареники.

Для начинки используйте ягоды смородины с сахаром.

Фото: скриншот видео

2. Краснояружский район

Судя по презентационному видео к фестивалю, местные жители любят вареники со шкварками и луком, ну и, конечно, с творогом. Куда же без него?

Не забывайте класть «сюрпризы» в изделие. Так, монетка символизирует богатство, белая нитка — путешествие, пуговица — новую одежду, а сахар — сладкую жизнь.

Фото: скриншот видео

3. Красногвардейский район

В Красногвардейском районе не смогли определиться с лучшим вариантом вареников, поэтому предложили сразу с тремя начинками — с жареной капустой, маком и творогом.

Вареники с жареной капустой

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная — 3 стакана,
  • Теплая вода — 0,5 стакана,
  • Соль и сода — 0,5 чайной ложки.

Для приготовления начинки понадобится 500 г капусты и моркови, 50 мл подсолнечного масла, 1 ст. л. томатной пасты. Соль и перец добавьте по вкусу. Для зажарки используйте 1-2 головки репчатого лука.

Вареники с маком

  • Яйцо — 1 штука,
  • Сливки 10% — 90 мл (используйте холодные),
  • Соль — щепотка,
  • Ванильный сахар — 10 г.

Начинку сделать очень просто: 1 стакан мака смешайте с 2,5 ст. л. сахарной пудры и 1 ст. л. мёда. Для подачи используйте цедру лимона, сливочное масло и сметану.

Вареники с творогом

  • Мука — 3,5 стакана,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Молоко — 125 г,
  • Вода — 125 г,
  • Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки понадобится 600 г творога и 50 г сахара. Для вкуса и аромата добавьте ванилин.

Фото: скриншот видео

4. Красненский район

В районе любят вареники с творогом и клубникой. Как отмечается в видео, для сохранения рецепта в Красненском районе вареники делают из твёрдых сортов пшеницы, домашнего творога и только что сорванной клубники.

Найти клубнику на огороде или в теплице в январе достаточно тяжело. Будем надеяться, что для красненских вареников подойдёт ягода из магазина.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 2-3 стакана,
  • Желток яичный — 1 штука,
  • Кефир — 1 стакан,
  • Соль — 1 ч. л.,
  • Сода — 0,5 ч. л.

Для начинки нужно 150 г клубники или земляники, 300 г творога, яичный желток, 2 ст. л. сахарной пудры, 1 ч. л. крахмала и ванильного сахара.

Фото: скриншот видео

5. Корочанский район

Даём одну попытку, чтобы вы угадали, с чем делают вареники в Корочанском районе. Правильно, с яблоками!

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 2 стакана,
  • Кефир — 1 стакан,
  • Яйцо — 2 штуки,
  • Соль — 1 ч. л.,
  • Сода — щепотка,
  • Сахар — 2 ст. л.

Возьмите два-три крупных фрукта, 0,5 ч. л. корицы и 100 г сахара.

Готовить вареники нужно на пару 10-15 минут.

Фото: скриншот видео

6. Ивнянский район

На фестивале белгородцам и гостям города ивнянцы презентуют брендовые вареники с тыквой и мёдом.

Точный рецепт в видео решили не раскрывать. Видимо, он секретный. Классический рецепт блюда прост.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 450 г,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Соль — пара щепоток,
  • Вода — 0,12 литров.

Для приготовления начинки возьмите 400 г свежей тыквы и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Затем посыпьте пластиночки сахаром и ванилином (по вкусу). Если тыква будет давать сок, не пугайтесь – просто дайте ему стечь.

Фото: скриншот видео

7. Грайворонский городской округ

Муниципалитет предложит гостям фестиваля свои фирменные «КапустУшки». Это мучное изделие в виде небольших вареников с капустой, которые похожи на ушки.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 0,5 литра,
  • Мука пшеничная — 700 г,
  • Сода — 30 г,
  • Соль — 20 г,
  • Сахар — 10 г.

Для начинки нашинкуйте один кочан капусты средней величины, две головки лука. Обжарьте всё это на сковороде с добавлением подсолнечного масла.

Фото: скриншот видео
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