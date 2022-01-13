Вареники с клубникой и маком: что предложат гостям на фестивале в Белгороде

На старый Новый год новооскольцы, видимо, предпочитают вареники со смородиной и сахаром, раз решили презентовать именно их на фестивале в Белгороде.
Ингредиенты для теста:
Чтобы правильно замесить тесто, подогрейте кефир и добавьте к нему соль, соду, сахар и просеянную муку. Вымесите смесь и оставьте её на 30 минут, чтобы она «отдохнула». После этого можно лепить вареники.
Для начинки используйте ягоды смородины с сахаром.
Судя по презентационному видео к фестивалю, местные жители любят вареники со шкварками и луком, ну и, конечно, с творогом. Куда же без него?
Не забывайте класть «сюрпризы» в изделие. Так, монетка символизирует богатство, белая нитка — путешествие, пуговица — новую одежду, а сахар — сладкую жизнь.
В Красногвардейском районе не смогли определиться с лучшим вариантом вареников, поэтому предложили сразу с тремя начинками — с жареной капустой, маком и творогом.
Вареники с жареной капустой
Ингредиенты для теста:
Для приготовления начинки понадобится 500 г капусты и моркови, 50 мл подсолнечного масла, 1 ст. л. томатной пасты. Соль и перец добавьте по вкусу. Для зажарки используйте 1-2 головки репчатого лука.
Вареники с маком
Начинку сделать очень просто: 1 стакан мака смешайте с 2,5 ст. л. сахарной пудры и 1 ст. л. мёда. Для подачи используйте цедру лимона, сливочное масло и сметану.
Вареники с творогом
Для начинки понадобится 600 г творога и 50 г сахара. Для вкуса и аромата добавьте ванилин.
В районе любят вареники с творогом и клубникой. Как отмечается в видео, для сохранения рецепта в Красненском районе вареники делают из твёрдых сортов пшеницы, домашнего творога и только что сорванной клубники.
Найти клубнику на огороде или в теплице в январе достаточно тяжело. Будем надеяться, что для красненских вареников подойдёт ягода из магазина.
Ингредиенты для теста:
Для начинки нужно 150 г клубники или земляники, 300 г творога, яичный желток, 2 ст. л. сахарной пудры, 1 ч. л. крахмала и ванильного сахара.
Даём одну попытку, чтобы вы угадали, с чем делают вареники в Корочанском районе. Правильно, с яблоками!
Ингредиенты для теста:
Возьмите два-три крупных фрукта, 0,5 ч. л. корицы и 100 г сахара.
Готовить вареники нужно на пару 10-15 минут.
На фестивале белгородцам и гостям города ивнянцы презентуют брендовые вареники с тыквой и мёдом.
Точный рецепт в видео решили не раскрывать. Видимо, он секретный. Классический рецепт блюда прост.
Ингредиенты для теста:
Для приготовления начинки возьмите 400 г свежей тыквы и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Затем посыпьте пластиночки сахаром и ванилином (по вкусу). Если тыква будет давать сок, не пугайтесь – просто дайте ему стечь.
Муниципалитет предложит гостям фестиваля свои фирменные «КапустУшки». Это мучное изделие в виде небольших вареников с капустой, которые похожи на ушки.
Ингредиенты для теста:
Для начинки нашинкуйте один кочан капусты средней величины, две головки лука. Обжарьте всё это на сковороде с добавлением подсолнечного масла.