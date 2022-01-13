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В Белгороде выберут лучшие вареники области

13 января 06:11
Фото: ИА «Бел.Ру»
На фестивале вареников, который пройдёт в областном центре с 13 по 15 января, все районы региона представят уникальные рецепты блюда. Вареники можно будет продегустировать и выбрать понравившиеся.

Как рассказали в правительстве Белгородской области, на каждом домике каждого района на фестивале вареников будет QR-код, отсканировав который можно будет проголосовать за тот район, чьи вареники больше всего понравились.

Предварительно блюда можно будет попробовать, оценить презентацию и вкусовые качества. Также вареники можно будет купить в виде полуфабрикатов.

Напомним, 15 января в рамках фестиваля в Белгороде планируют установить рекорд России, сварив и раздав 60 тысяч вареников. Ими угостят посетителей мероприятия, а часть отправят в центр «Милосердие и забота» и медицинские учреждения.

Фестиваль вареников обещают провести масштабно — приглашены артисты, музыкальные группы и команда КВН.

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