В Белгороде выберут лучшие вареники области

Как рассказали в правительстве Белгородской области, на каждом домике каждого района на фестивале вареников будет QR-код, отсканировав который можно будет проголосовать за тот район, чьи вареники больше всего понравились.
Предварительно блюда можно будет попробовать, оценить презентацию и вкусовые качества. Также вареники можно будет купить в виде полуфабрикатов.
Напомним, 15 января в рамках фестиваля в Белгороде планируют установить рекорд России, сварив и раздав 60 тысяч вареников. Ими угостят посетителей мероприятия, а часть отправят в центр «Милосердие и забота» и медицинские учреждения.
Фестиваль вареников обещают провести масштабно — приглашены артисты, музыкальные группы и команда КВН.