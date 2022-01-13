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В Белгороде православные смогут окунуться в двух купелях на Крещение

13 января 12:38
Фото: ИА «Бел.Ру»
В преддверии христианского праздника начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов рассказал о том, сколько купелей оборудуют для купания на Крещение в областном центре. Традиционно точек будет две.

Как отметил главный спасатель региона, белгородцы смогут окунуться в воду на Крещение в двух местах — в районе Центрального пляжа на левом и правом берегах реки Северский Донец. Там будут дежурить 46 спасателей, медики и правоохранители.

В случае необходимости помощь окажут 13 единиц техники и два водолаза.

Напомним, в Белгородской области в 2022 году будет всего 99 купелей. В 2021 году их было 89. В настоящее время спасатели проверяют купели на безопасность, а муниципальные власти готовятся к оборудованию мест для обогрева и переодевания.

Всего на дежурство выйдут 774 спасателя.

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