В Белгороде православные смогут окунуться в двух купелях на Крещение

Как отметил главный спасатель региона, белгородцы смогут окунуться в воду на Крещение в двух местах — в районе Центрального пляжа на левом и правом берегах реки Северский Донец. Там будут дежурить 46 спасателей, медики и правоохранители.
В случае необходимости помощь окажут 13 единиц техники и два водолаза.
Напомним, в Белгородской области в 2022 году будет всего 99 купелей. В 2021 году их было 89. В настоящее время спасатели проверяют купели на безопасность, а муниципальные власти готовятся к оборудованию мест для обогрева и переодевания.
Всего на дежурство выйдут 774 спасателя.