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В Белгороде не могут найти гендиректора ЕТК и спорят из-за пингвина на Везёлке

13 января 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Единой транспортной компании объявили повторный конкурс на должность гендиректора: первый, который состоялся в конце декабря, никаких результатов не дал. В то же время мэрия и дирекция пространственного развития «10» спорят из-за нового арт-объекта, а «Эфко» судится с воронежской компанией из-за формы бутылок.

В ЕТК вновь ищут директора

В Единой транспортной компании (ЕТК) объявили повторный конкурс на должность гендиректора. Первый проводили в декабре 2021 года — после того, как уволили Алексея Попова. Его, напомним, задержали по подозрению в получении взятки.

В пресс-службе ЕТК накануне сообщили, что заявления подали 12 кандидатов, однако победителя не определили. Поэтому в организации анонсировали повторный конкурс. Подавать документы можно с сегодняшнего дня. Результаты должны объявить до 31 января.

Пока же врио гендиректора является Павел Орлов.

В Белгороде объявили повторный конкурс на должность директора ЕТК
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Споры из-за пингвина на льдинах

12 января в Белгороде открыли новый арт-объект — инсталляцию в виде калейдоскопа с пингвином на Везёлке за 5,4 млн рублей. На композиции уже успели включить подсветку.

Однако сегодня в мэрии заявили, что установку инсталляции с ними не согласовали, как и подключение объекта к сетям электроснабжения. В горадминистрации добавили, что занимавшаяся проектом дирекция пространственного развития «10» переносила сроки работ. Поэтому в собственность город не принял новый арт-объект и начал процедуру расторжения контракта с компанией в одностороннем порядке.

На претензии ответила и руководитель дирекции Анна Гамурак. По её словам, горадминистрация не отреагировала на запрос о подключении инсталляции к сети и не рассчиталась с её организацией.

Арт-объект с пингвином установили в Белгороде без согласования с мэрией
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Спор из-за бутылок

«Эфко» и воронежская фирма «Благо-Юг» судятся из-за формы бутылок для подсолнечного масла Altero и Almador. В первой компании считают, что конкурент имитирует внешний вид их упаковки.

Заявление подали в управление ФАС по Воронежской области. В ведомстве в итоге дело решили прекратить из-за отсутствия антимонопольных нарушений. Однако «Эфко» не сдалось и обратилось в арбитражный суд.

Altero или Almador? «Эфко» судится с воронежской фирмой из-за формы бутылок для масла
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