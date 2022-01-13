В Белгороде не могут найти гендиректора ЕТК и спорят из-за пингвина на Везёлке

Однако сегодня в мэрии заявили, что установку инсталляции с ними не согласовали, как и подключение объекта к сетям электроснабжения. В горадминистрации добавили, что занимавшаяся проектом дирекция пространственного развития «10» переносила сроки работ. Поэтому в собственность город не принял новый арт-объект и начал процедуру расторжения контракта с компанией в одностороннем порядке.