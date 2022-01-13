Губкинцы решили поражать гостей фестиваля запечёнными варениками с творогом. Готовить их, кстати, достаточно просто.
Ингредиенты для теста:
Когда замесите тесто, дайте ему «отдохнуть» один час. После этого можно начать лепить изделия.
Для начинки вам понадобится 1 кг творога, 2 яйца и сахар.
Кстати, губкинские вареники не варят, а пекут. Залейте сырые изделия сливками и запекайте в духовке 15-20 минут.
«Барковские вареники по-волоконовски» имеют сразу четыре начинки. Какие именно — читайте ниже.
Ингредиенты для теста:
Начинки, по словам жителей Волоконовского района, нужно сравнивать с временами года:
В Вейделевском районе вспомнили традиции и сделали вареники с запечённым картофелем с салом и луком.
Ингредиенты для теста:
Для начинки потребуется одна головка лука, 300 г квашеной капусты и четыре клубня запечённого картофеля.
Чтобы сделать заправку, обжарьте на сковороде 300 г свежего сала с двумя головками лука. Очень по-белгородски.
Валуйчане презентуют на фестивале вареники с клубникой. Кстати, мелко резать ягоду не нужно. Местные жители кладут клубнику в тесто целиком.
Ингредиенты для теста:
Перед началом лепки вареников дайте тесту полежать 30 минут. Благодаря этому оно будет нежным.
На кружочки из теста щедро выкладывайте по две-три клубники и посыпьте начинку сахаром.
Варить изделия нужно в подсоленной воде.
Угощать гостей фестиваля жители района будут варениками с картофелем с жареным луком и варениками с сушёной грушей.
Рецепт теста в Борисовском районе раскрывать не стали. Возьмём классический.
Ингредиенты для теста:
Для первой начинки сделайте пюре из картофеля и добавьте к нему обжаренный лук. Для второй — посыпьте грушу сахаром.
Фирменное блюдо хозяек из Белгородского района на старый Новый год — вареники с картофелем и луком. Вот как их правильно готовить.
Ингредиенты для теста:
Начинкой вареникам из Белгородского района служит пюре из картофеля с жареным луком. Для красивой подачи потребуется зелёный лучок.
Алексеевцы подадут на фестивале вареники «Гарбузеники». Выглядят они, кстати, необычно — как маленькие тыковки.
Ингредиенты для теста:
Начинка будет состоять из 250 г тыквы, 250 г мяса и 1 головки лука, Мелко нарежьте ингредиенты и обжарьте на сковороде.
Формировать вареники нужно в виде тыковок.
Украсить блюдо следует зеленью, тыквенными семечками и 150 г жареного бекона.