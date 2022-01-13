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Тыквенные и запечённые с салом: какие вареники готовят в Белгородской области

13 января 14:44
Фото: pixabay.com
На фестивале вареников районы и городские округа региона представят свои фирменные старо-новогодние блюда. Перед гастропраздником муниципалитеты выложили видео с рецептами вареников. Разновидности угощений — в этом материале.

1. Губкинский городской округ

Губкинцы решили поражать гостей фестиваля запечёнными варениками с творогом. Готовить их, кстати, достаточно просто.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 1,5 кг,
  • Кефира — 300 г,
  • Сливочное масло — 200 г,
  • Яйцо — 5 штук,
  • Сырые дрожжи — 60 г,
  • Соль — 0,5 ст. л.

Когда замесите тесто, дайте ему «отдохнуть» один час. После этого можно начать лепить изделия.

Для начинки вам понадобится 1 кг творога, 2 яйца и сахар.

Кстати, губкинские вареники не варят, а пекут. Залейте сырые изделия сливками и запекайте в духовке 15-20 минут.

Фото: скриншот видео

2. Волоконовский район

«Барковские вареники по-волоконовски» имеют сразу четыре начинки. Какие именно — читайте ниже.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 4 стакана,
  • Вида (кипяток) — 2 стакана,
  • Соль — 1 ч. л.,
  • Масло растительное — 4 ст. л.,
  • Яйцо — 1 штука.

Начинки, по словам жителей Волоконовского района, нужно сравнивать с временами года:

  • Творог и два яйца — зима,
  • Лук и варёные яйца — весна,
  • С яблоками и корицей — лето,
  • Картофель с грибами — осень.
Фото: скриншот видео

3. Вейделевский район

В Вейделевском районе вспомнили традиции и сделали вареники с запечённым картофелем с салом и луком.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 300 г,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Соль — 0,5 ч. л.,
  • Мука — 500 г,
  • Сода — 0,5 ч. л.

Для начинки потребуется одна головка лука, 300 г квашеной капусты и четыре клубня запечённого картофеля.

Чтобы сделать заправку, обжарьте на сковороде 300 г свежего сала с двумя головками лука. Очень по-белгородски.

Фото: скриншот видео

4. Валуйский городской округ

Валуйчане презентуют на фестивале вареники с клубникой. Кстати, мелко резать ягоду не нужно. Местные жители кладут клубнику в тесто целиком.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 1 кг,
  • Кефир — 0,5 литра,
  • Соль — щепотка,
  • Яйцо — 1 штука.

Перед началом лепки вареников дайте тесту полежать 30 минут. Благодаря этому оно будет нежным.

На кружочки из теста щедро выкладывайте по две-три клубники и посыпьте начинку сахаром.

Варить изделия нужно в подсоленной воде.

Фото: скриншот видео

5. Борисовский район

Угощать гостей фестиваля жители района будут варениками с картофелем с жареным луком и варениками с сушёной грушей.

Рецепт теста в Борисовском районе раскрывать не стали. Возьмём классический.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 5 ст. л.,
  • Кефир — 500 мл,
  • Сахар — 1 ст. л.,
  • Соль — 1 ч. л.,
  • Сода — 1 ст. л.,
  • Яйцо — 1 шт.

Для первой начинки сделайте пюре из картофеля и добавьте к нему обжаренный лук. Для второй — посыпьте грушу сахаром.

Фото: скриншот видео

6. Белгородский район

Фирменное блюдо хозяек из Белгородского района на старый Новый год — вареники с картофелем и луком. Вот как их правильно готовить.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 250-270 г,
  • Яйцо — 2 штуки,
  • Молоко — 100 мл,
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка.

Начинкой вареникам из Белгородского района служит пюре из картофеля с жареным луком. Для красивой подачи потребуется зелёный лучок.

Фото: скриншот видео

7. Алексеевский городской округ

Алексеевцы подадут на фестивале вареники «Гарбузеники». Выглядят они, кстати, необычно — как маленькие тыковки.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 500 г,
  • Яйцо — 1 шт,
  • Соль и сода — 1 ч. л.,
  • Кефир — 1 стакан,
  • Тыквенное пюре — 2 ст. л.

Начинка будет состоять из 250 г тыквы, 250 г мяса и 1 головки лука, Мелко нарежьте ингредиенты и обжарьте на сковороде.

Формировать вареники нужно в виде тыковок.

Украсить блюдо следует зеленью, тыквенными семечками и 150 г жареного бекона.

Фото: скриншот видео
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