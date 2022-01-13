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Сколько можно хранить ёлку дома после новогодних праздников

13 января 14:31
Фото: Бел.Ру
Некоторые специалисты уверяют, что долгое хранение хвойного дерева может отрицательно сказаться на здоровье. Редакция «Народных новостей» побеседовала с отоларингологом Владимиром Зайцевым, который рассказал о «вреде» ёлки дома.

Издание выяснило, вредно ли долго хранить ёлку дома, побеседовав с врачом Зайцевым. Несмотря на слова многих экспертов о том, что ёлку долго хранить вредно, ЛОР эту точку зрения оспорил.

По словам Зайцева, никакого вреда здоровью ель не несёт. Единственной проблемой может стать запах затхлой воды, если дерево хранилось именно таким способом. В основном люди хранят ёлку в сухом состоянии, а хвоя осыпается на пол и никак не может попасть в организм.

Как отмечает специалист, по мере усыхания хвои, дерево перестаёт пахнуть. В этом случае действует скорее социальный аспект, поскольку разбирать ёлку мало кто хочет.

Кроме того, врач отметил, что исключением могут стать только те, у кого аллергия на хвою. Также он заявил, что из увядшей ёлки не стоит делать никакие отвары и настойки для лечения и лучше пойти в аптеку.

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