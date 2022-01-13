Рыба и груша: какую начинку для вареников делают в Белгородской области

Posted 13 января 2022, 09:33
Published 13 января 2022, 09:33
Modified 1 декабря, 07:56
Updated 1 декабря, 07:56
Яковлевский горокруг на фестивале презентует свои вареники с квашеной капустой. Вот как их правильно готовить по-яковлевски.
Ингредиенты для теста:
Для начинки понадобится 1 кг квашеной капусты и моркови, 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, а также 100 г воды.
Как говорят в округе: «Кому вареник с капустой, тому в карманах густо».
Шебекинцы в своём видео показали сразу несколько начинок для вареников — мясную, творожную и картофельную.
Ингредиенты для теста:
Для творожной начинки понадобится 500 г творога, один яичный желток, щепотка соли и сахара.
Для мясной начинки нужно 200 г отварной свинины, одна морковь и одна луковица.
Для картофельной начинки возьмите 500 г картофеля, одну луковицу и 200 г жареного сала, ну или по-простому — шкварки. Они должны красоваться на самих варениках.
Варят шебекинцы вареники на пару.
Брендовые вареники Чернянского района — вареники с квашеной капустой.
Ингредиенты для теста:
Для начинки возьмите 50 г квашеной капусты, 150 г репчатого лука, 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ст. л. сахара.
Также чернянцы предлагают использовать в качестве начинки картофель с грибами, творог с зеленью, сладкий творог и ягоды.
Самые необычные, на наш взгляд, вареники у старооскольцев. Они готовят вареники с рыбой из теста на сметане и растительном масле. Интересно? Тогда смотрите, как их правильно стряпать.
Ингредиенты для теста:
Для начинки пожарьте на сковороде с растительным маслом 500 г рыбного филе и 2 головки лука, а затем посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте на сковороду рыбный бульон для сочности, а также зелень.
Если вы не любите рыбу, то вместо неё старооскольцы советуют использовать творог, чернослив, горох, картофель и яблоки.
Район также решил презентовать на фестивале вареники с квашеной капустой. Видимо, уж очень она нравится местным жителям.
Ингредиенты для теста:
В кефир комнатной температуры добавить соду и дать постоять пять минут. Далее к смеси добавить яйцо, соль и растительное масло. В последнюю очередь замесите в тесто муку.
Для начинки на сковороде обжарьте лук и добавьте к нему квашеную капусту.
Барские замашки у ракитянцев. Они вдохновились княжескими варениками с грушами из Юсуповского сада.
Ингредиенты для теста:
Достать груши из Юсуповского сада достаточно сложно, поэтому можете приобрести в магазине недалеко от дома 1 кг груш, ну или взять эти фрукты из узвара. К начинке обязательно добавьте ¾ стакана сахара.
Брендовые вареники Прохоровского района — вареники с творогом, солью и сахаром.
Ингредиенты для теста:
Для приготовления теста в муку добавьте сахар, соль, яйцо и протёртый творог. В кефир с содой влейте в подготовленную смесь и замесите нежное тесто. Накройте его полотенцем и дайте постоять 15-30 минут.
Для начинки понадобится 400 г творога, одно куриное яйцо, три столовые ложки сахара, щепотка соли и ванилина.