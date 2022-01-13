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Posted 13 января 2022, 09:33

Published 13 января 2022, 09:33

Modified 1 декабря, 07:56

Updated 1 декабря, 07:56

Рыба и груша: какую начинку для вареников делают в Белгородской области

13 января 2022, 09:33
Сюжет
Эксклюзив
Районы и горокруга региона подготовили рецепты своих фирменных вареников. Чем будут угощать белгородцев на гастропразднике — в этом материале.

1. Яковлевский городской округ

Яковлевский горокруг на фестивале презентует свои вареники с квашеной капустой. Вот как их правильно готовить по-яковлевски.

Ингредиенты для теста:

  • Вода — 1 литр,
  • Яйцо — 5 штук,
  • Мука — 2 кг,
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Для начинки понадобится 1 кг квашеной капусты и моркови, 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, а также 100 г воды.

Как говорят в округе: «Кому вареник с капустой, тому в карманах густо».

2. Шебекинский городской округ

Шебекинцы в своём видео показали сразу несколько начинок для вареников — мясную, творожную и картофельную.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 0,5 литра,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Мука — 1 кг,
  • Сода — 0,5 ч. л.

Для творожной начинки понадобится 500 г творога, один яичный желток, щепотка соли и сахара.

Для мясной начинки нужно 200 г отварной свинины, одна морковь и одна луковица.

Для картофельной начинки возьмите 500 г картофеля, одну луковицу и 200 г жареного сала, ну или по-простому — шкварки. Они должны красоваться на самих варениках.

Варят шебекинцы вареники на пару.

3. Чернянский район

Брендовые вареники Чернянского района — вареники с квашеной капустой.

Ингредиенты для теста:

  • Творог— 1 кг,
  • Яйцо — 10 штук,
  • Мука — 1 кг,
  • Кефир — 0,5 литра,
  • Сода — 3 г,
  • Соль — 5 г.

Для начинки возьмите 50 г квашеной капусты, 150 г репчатого лука, 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ст. л. сахара.

Также чернянцы предлагают использовать в качестве начинки картофель с грибами, творог с зеленью, сладкий творог и ягоды.

4. Старооскольский городской округ

Самые необычные, на наш взгляд, вареники у старооскольцев. Они готовят вареники с рыбой из теста на сметане и растительном масле. Интересно? Тогда смотрите, как их правильно стряпать.

Ингредиенты для теста:

  • Сметана 20% — 2 ст. л.,
  • Вода — ½ стакана,
  • Мука — 3 стакана,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Соль — ½ ч. л.

Для начинки пожарьте на сковороде с растительным маслом 500 г рыбного филе и 2 головки лука, а затем посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте на сковороду рыбный бульон для сочности, а также зелень.

Если вы не любите рыбу, то вместо неё старооскольцы советуют использовать творог, чернослив, горох, картофель и яблоки.

5. Ровенский район

Район также решил презентовать на фестивале вареники с квашеной капустой. Видимо, уж очень она нравится местным жителям.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 0,5 литра,
  • Мука — 800 г,
  • Яйцо — 1 штука,
  • Сода — 1 ч. л.,
  • Соль — по вкусу,
  • Растительное масло — 1 ст. л.

В кефир комнатной температуры добавить соду и дать постоять пять минут. Далее к смеси добавить яйцо, соль и растительное масло. В последнюю очередь замесите в тесто муку.

Для начинки на сковороде обжарьте лук и добавьте к нему квашеную капусту.

6. Ракитянский район

Барские замашки у ракитянцев. Они вдохновились княжескими варениками с грушами из Юсуповского сада.

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная — 3 стакана,
  • Вода — ½-¾ стакана,
  • Яйцо — 2 штуки,
  • Соль — ½ ч. л.

Достать груши из Юсуповского сада достаточно сложно, поэтому можете приобрести в магазине недалеко от дома 1 кг груш, ну или взять эти фрукты из узвара. К начинке обязательно добавьте ¾ стакана сахара.

7. Прохоровский район

Брендовые вареники Прохоровского района — вареники с творогом, солью и сахаром.

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная — 500 г,
  • Сахар — 3 ст. л.,
  • Соль — 0,5 ч. л.,
  • Сода — 2 ч. л.,
  • Творог — 200 г,
  • Кефир — 200 г,
  • Яйцо — 1 штука.

Для приготовления теста в муку добавьте сахар, соль, яйцо и протёртый творог. В кефир с содой влейте в подготовленную смесь и замесите нежное тесто. Накройте его полотенцем и дайте постоять 15-30 минут.

Для начинки понадобится 400 г творога, одно куриное яйцо, три столовые ложки сахара, щепотка соли и ванилина.

#Эксклюзив#Вареники#Белгород#Карточки#Фестиваль вареников
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