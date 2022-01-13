Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Потапов дал советы белгородцам по окунанию в проруби на Крещение

13 января 12:28
Фото: ИА "Бел.Ру"
В канун праздника начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов дал несколько советов всем белгородцам, которые желают окунуться в крещенскую купель. Главный спасатель рассказал, что следует сделать после омовения и чего делать не нужно.

Потапов отметил, что за последние десять лет в Белгородской области на Крещение не было никаких чрезвычайных происшествий. Места для омовения оборудуют безопасными.

При этом он добавил, что необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы не случилось никаких инцидентов. Так, при выходе из купели следует держаться за поручни. После окунания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. А для укрепления иммунитета, особенно в наших современных условиях, а также для исключения переохлаждения необходимо выпить горячий чай.

При этом категорически запрещено купаться в необорудованных местах, там, где нет спасателей и медиков. Также нужно следить за детьми, не оставлять их без присмотра родителей. Не следует нырять вперёд головой, поскольку можно уйти под лёд. А ещё не следует подъезжать к купелям на автомобиле.

Напомним, в 2022 году в Белгородской области для праздника оборудуют 99 купелей. На местах будут работать спасатели, правоохранители и медики. В Белгороде традиционно будет две точки — на левом и правом берегах Северского Донца на Центральном пляже.

Материалы по теме
Крещение в Белгороде: как горожане в прорубь окуналисьБольшинство белгородцев не готовы нырять в ледяную воду на КрещениеВ Белгородской области на Крещение оборудуют 99 купелей
#Новости#Омовение#МЧС#Спасатели#Купель#Крещение#Потапов#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18