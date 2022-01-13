Потапов дал советы белгородцам по окунанию в проруби на Крещение

При этом категорически запрещено купаться в необорудованных местах, там, где нет спасателей и медиков. Также нужно следить за детьми, не оставлять их без присмотра родителей. Не следует нырять вперёд головой, поскольку можно уйти под лёд. А ещё не следует подъезжать к купелям на автомобиле.