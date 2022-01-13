Потапов дал советы белгородцам по окунанию в проруби на Крещение

Потапов отметил, что за последние десять лет в Белгородской области на Крещение не было никаких чрезвычайных происшествий. Места для омовения оборудуют безопасными.
При этом он добавил, что необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы не случилось никаких инцидентов. Так, при выходе из купели следует держаться за поручни. После окунания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. А для укрепления иммунитета, особенно в наших современных условиях, а также для исключения переохлаждения необходимо выпить горячий чай.
При этом категорически запрещено купаться в необорудованных местах, там, где нет спасателей и медиков. Также нужно следить за детьми, не оставлять их без присмотра родителей. Не следует нырять вперёд головой, поскольку можно уйти под лёд. А ещё не следует подъезжать к купелям на автомобиле.
Напомним, в 2022 году в Белгородской области для праздника оборудуют 99 купелей. На местах будут работать спасатели, правоохранители и медики. В Белгороде традиционно будет две точки — на левом и правом берегах Северского Донца на Центральном пляже.