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Оскольчане заплатили почти полмиллиона рублей штрафов за неношение маски

13 января 12:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
Это общая сумма штрафов, которые выписали жителям горокруга в 2021 году. Ещё 1,5 тыс. человек отделались предупреждением, сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.

В минувшем году в Старооскольском горокруге выписали 488 тыс. рублей штрафов за неношение маски (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Такое наказание определили для 244 лиц. Ещё 1460 отделались предупреждением.

Среди тех, кто попал под административную статью, были не только рядовые граждане. Наказали за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения также девять ипэшников и два должностных лица.

В суде уточнили, что предупреждение выносили тем, кто совершил нарушение в первый раз. Если безмасочников ловили повторно, наказание было более строгим.

В Губкине, например, местного жителя ранее оштрафовали на 18 тыс. рублей. Он пришёл без маски в магазин, причём нарушение мужчина допустил повторно. Для жителя Красногвардейского района сумма наказания была не такой большой: его оштрафовали на 1 тыс. рублей за то, что он без маски пришёл в полицию.

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