Оскольчане заплатили почти полмиллиона рублей штрафов за неношение маски

В Губкине, например, местного жителя ранее оштрафовали на 18 тыс. рублей. Он пришёл без маски в магазин, причём нарушение мужчина допустил повторно. Для жителя Красногвардейского района сумма наказания была не такой большой: его оштрафовали на 1 тыс. рублей за то, что он без маски пришёл в полицию.