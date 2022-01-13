Мурашко назвал Белгородскую область лидером цифровых трансформаций

Posted 13 января 2022, 11:41
Published 13 января 2022, 11:41
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Мурашко назвал Белгородскую область лидером в сфере цифровой трансформации и экспертом медицинских информационных систем. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме во время дискуссии с главой региона Вячеславом Гладковым.
Как сообщают в областном правительстве, регион за время пандемии активно развивал дистанционные медицинские технологии, которые позволили сократить очереди в больницах и снизить нагрузку на медиков. Для этих целей создали кол-центр, с помощью которого белгородцы могли вызывать врачей на дом или узнать график работы медучреждений.
Кроме того, была внедрена система получения рецептов удалённо. Она позволяла не только получить рецепт на лекарственные препараты, но и продлить уже существующий.
Ещё одним нововведением стало дистанционное закрытие больничных. С ноября прошлого года белгородцы могли с помощью специального сервиса закрывать больничные, не посещая поликлинику.