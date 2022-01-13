Мурашко назвал Белгородскую область лидером цифровых трансформаций

Как сообщают в областном правительстве, регион за время пандемии активно развивал дистанционные медицинские технологии, которые позволили сократить очереди в больницах и снизить нагрузку на медиков. Для этих целей создали кол-центр, с помощью которого белгородцы могли вызывать врачей на дом или узнать график работы медучреждений.