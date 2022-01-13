Медведев прокомментировал происшествие в школе под Белгородом

Posted 13 января 2022, 06:45
Published 13 января 2022, 06:45
Modified 1 декабря, 07:38
Updated 1 декабря, 07:38
Происшествие в школе в Терновке прокомментировал врио главы администрации Яковлевского горокруга Олег Медведев. Напомним, что ученик прошёл с монтировкой в здание, вместе с ним выяснять отношения с обидчиками пришли его родители.
Медведев отметил, что охранник в той самой школе работает в организации, которая обслуживает все образовательные учреждения горокруга. В связи с этим проведут проверки, чтобы выяснить, был ли это просчёт одного сотрудника или неэффективно работала вся организация.
«По результатам сделаем выводы и примем меры — от увольнения одного работника до полного разрыва контракта», — добавил Олег Медведев.
Сейчас с учениками работают психологи. Проверку проводит и полиция.
Происшествие случилось в Терновской основной общеобразовательной школе. Между двумя учениками разгорелся конфликт из-за сломанных крючков в раздевалке. Закончилось всё тем, что один из школьников во время классного часа ушёл, а затем быстро вернулся с монтировкой в руках, чтобы разобраться с обидчиками. Пришли с парнем его родители.
Очевидцы утверждали, что от рук отца пострадали четверо школьников. Одну из травмированных направили в больницу.
Против мужчины завели административные дела за мелкое хулиганство и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Наказание в обоих случаях — штраф.