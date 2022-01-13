Медведев прокомментировал происшествие в школе под Белгородом

Происшествие случилось в Терновской основной общеобразовательной школе. Между двумя учениками разгорелся конфликт из-за сломанных крючков в раздевалке. Закончилось всё тем, что один из школьников во время классного часа ушёл, а затем быстро вернулся с монтировкой в руках, чтобы разобраться с обидчиками. Пришли с парнем его родители.