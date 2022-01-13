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Posted 13 января 2022, 06:45

Published 13 января 2022, 06:45

Modified 1 декабря, 07:38

Updated 1 декабря, 07:38

Медведев прокомментировал происшествие в школе под Белгородом

13 января 2022, 06:45
Сюжет
Школа
По словам врио главы администрации Яковлевского горокруга Олега Медведева, охранная фирма, которая допустила пропуск ученика с монтировкой в терновскую школу, обслуживает и другие образовательные учреждения в муниципалитете. Проверки продолжаются. Со школьниками работают психологи.

Происшествие в школе в Терновке прокомментировал врио главы администрации Яковлевского горокруга Олег Медведев. Напомним, что ученик прошёл с монтировкой в здание, вместе с ним выяснять отношения с обидчиками пришли его родители.

Медведев отметил, что охранник в той самой школе работает в организации, которая обслуживает все образовательные учреждения горокруга. В связи с этим проведут проверки, чтобы выяснить, был ли это просчёт одного сотрудника или неэффективно работала вся организация.

«По результатам сделаем выводы и примем меры — от увольнения одного работника до полного разрыва контракта», — добавил Олег Медведев.

Сейчас с учениками работают психологи. Проверку проводит и полиция.

Происшествие случилось в Терновской основной общеобразовательной школе. Между двумя учениками разгорелся конфликт из-за сломанных крючков в раздевалке. Закончилось всё тем, что один из школьников во время классного часа ушёл, а затем быстро вернулся с монтировкой в руках, чтобы разобраться с обидчиками. Пришли с парнем его родители.

Очевидцы утверждали, что от рук отца пострадали четверо школьников. Одну из травмированных направили в больницу.

Против мужчины завели административные дела за мелкое хулиганство и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Наказание в обоих случаях — штраф.

#Новости#Общество#Школа#Терновка#Яковлевский городской округ#Олег Медведев
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