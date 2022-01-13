Как пишет издание «Город 55», иммунолог Владимир Болибок считает мифом теорию о том, что алкоголь не даст эффекта после вакцинации. По мнению врача, вакцина сработает в любом случае. А вот вирусолог Алексей Аграновский считает, что действие вакцины будет зависеть от количества выпитого. К примеру, один бокал шампанского никак не скажется на эффективности препарата, однако от выпитой бутылки последствия могут быть серьёзными. Руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что на эффективность вакцины может повлиять даже стакан водки, так как такое содержание алкоголя в организме начинает влиять на иммунную систему человека. Также Гинцбург подчёркивал, что спиртное употреблять можно, но не в больших количествах.