В Белгородской области массовая вакцинация от коронавируса началась в декабре 2020 года. По состоянию на начало 2022 года первым компонентом вакцины от коронавируса привились 80% населения области — больше 1 млн человек, полный курс вакцинации прошли больше 900 тыс. человек. Также в регионе больше 200 тыс. пациентов уже прошли процедуру ревакцинации. В конце 2021 года коронавирусом болели только 3,5% вакцинированных белгородцев, из них в ковид-госпиталях лечение проходили только 15%. В основном вакцинированные лечились дома.
Одной из рекомендаций перед иммунизацией является полный отказ от спиртного в течение трёх дней до и после прививки. Напомним, изначально врачи советовали отказаться от алкоголя на 56 дней после вакцинации. Впоследствии этот срок начали постепенно сокращать, а потом и вовсе запрет стал считаться просто ограничением.
Для некоторых отказ от алкоголя в период иммунизации проходит легко и безболезненно, у других же он может вызывать дискомфорт.
Полный запрет на употребление спиртных напитков перед и после вакцинации нигде не прописан, даже в документах и соглашениях, которые пациенты подписывают перед процедурой. Об этом также не сказано в памятке, которую вакцинированным выдают после прививки.
Как пишет издание «Город 55», иммунолог Владимир Болибок считает мифом теорию о том, что алкоголь не даст эффекта после вакцинации. По мнению врача, вакцина сработает в любом случае. А вот вирусолог Алексей Аграновский считает, что действие вакцины будет зависеть от количества выпитого. К примеру, один бокал шампанского никак не скажется на эффективности препарата, однако от выпитой бутылки последствия могут быть серьёзными. Руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что на эффективность вакцины может повлиять даже стакан водки, так как такое содержание алкоголя в организме начинает влиять на иммунную систему человека. Также Гинцбург подчёркивал, что спиртное употреблять можно, но не в больших количествах.
Иммунитет от коронавируса формируется в течение 42 дней после введения первого компонента, что может стать проблемой для людей, которые привыкли иногда употреблять алкоголь. Человек стоит перед выбором — эффект от вакцины или увеселительные напитки? По мнению бывшего вирусолога центра «Вектор» Александра Чепурнова, спиртные напитки влияют на печень, которая как раз и отвечает за выработку иммунитета в организме человека. Алкогольная интоксикация способна нарушить выполнение этой функции печени. Кроме того, спиртные напитки влияют на метаболизм.
Также врачи напоминают, что вакцину исследовали на трезвых людях. Поэтому влияние алкоголя на прививку в организме человека предсказать невозможно.
Врач-нарколог Алексей Казанцев считает, что из-за алкоголя во время вакцинации от ковида повышается риск появления аллергической реакции, которая может закончиться анафилактическим шоком и даже смертью.
Доктор химических наук Юрий Дрыгин предупреждает, что смешение алкоголя и вакцинации может стать серьёзным ударом по организму. Так, может подняться высокая температура и появиться аллергия.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, воздержаться от спиртных напитков нужно за три дня до прививки и в течение трёх дней – после. Такое ограничение должно положительно сказаться на процессе формирования иммунитета.
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует ограничить употребление алкоголя в течение 42 дней, пока идёт процесс формирования иммунитета. Полностью отказаться от алкоголя, по мнению Гинцбурга, стоит на три дня после каждой прививки.
Отказ от алкоголя в период иммунизации – дело добровольное. Человек сам решает — помочь организму или мешать ему. Стоит отметить, что вне зависимости от вакцинации алкоголь всегда серьёзно влияет на организм и состояние человека.