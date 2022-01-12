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В Белгородской области начались военные учения

12 января 06:55
Фото: Минобороны РФ
Аналогичные мероприятия проходят ещё в трёх регионах. В них участвует 3 тыс. человек и 300 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ. Участники отработают навыки стрельбы, организуют опорные пункты, а также проведут учебные бои.

В Белгородской области стартовали тактико-специальные учения в полевых условиях. Военные поупражняются в стрельбе из оружия и вооружения бронетехники, организуют опорные пункты. Кроме этого, участники отработают организацию маршей при действии диверсионно-разведывательных групп.

Те же мероприятия проведут ещё в трёх регионах: соседней Воронежской, а также Брянской и Смоленской областях. Всего в учениях задействуют 3 тыс. военных Западного военного округа и 300 единиц техники.

В конце года, напомним, в тех же регионах организовали учения снайперов. Участвовали в них больше 700 человек. Военнослужащие должны были отработать стрельбу по отдалённым целям, навыки рукопашного боя и борьбы с легкобронированной техникой.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что в феврале могут обостриться отношения между Россией и Украиной. По его словам, соседнее государство может начать вторжение с нескольких городов — в их числе назывался Белгород.

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#Новости#Военные учения#Военнослужащие#Белгородская область#Общество
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