В Белгороде гость из Средней Азии попался с 14 свёртками героина

Впоследствии выяснилось, что прятал злоумышленник героин. У молодого человека изъяли 14 свёртков с наркотическим веществом, ещё три обнаружили в тайнике. В общей сложности у парня было 30 граммов героина. Против него возбудили уголовное дело.