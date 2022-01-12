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В Белгороде гость из Средней Азии попался с 14 свёртками героина

12 января 14:50
Фото: Бел.Ру
Наркодилера поймали сотрудники Росгвардии, когда молодой человек фотографировал место закладки на камеру мобильного телефона, сообщили в ведомстве.

В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали подозрительного парня, который спрятал в сугробе наркотики. Он сфотографировал место закладки, однако его поймали росгвардейцы.

Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали частный сектор и увидели мужчину из Средней Азии. В ходе беседы во время проверки документов он не смог объяснить свои действия, поэтому на место вызвали полицию.

Впоследствии выяснилось, что прятал злоумышленник героин. У молодого человека изъяли 14 свёртков с наркотическим веществом, ещё три обнаружили в тайнике. В общей сложности у парня было 30 граммов героина. Против него возбудили уголовное дело.

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#Новости#Наркотики#Закладки#Росгвардия#Героин#Криминал#Происшествия
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