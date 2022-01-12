Слёт молодёжи Белгородской митрополии начал свою работу

В программе есть несколько занятий, на которых дети будут знакомиться с евангельским текстом, прослушивать его, сами вчитываться и реконструировать. Все шесть дней с участниками работают кураторы — священнослужители Белгородской митрополии, которые помогают ребятам справляться с заданиями, организуют занятия и игровую программу. К завершению слёта командам предстоит поставить театральную постановку по мотивам Рождества.