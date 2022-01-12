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Слёт молодёжи Белгородской митрополии начал свою работу

12 января 10:27
Фото: Фонд "Поколение"
Двадцать девятый слёт, проходящий в Губкинском городском округе на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка», собрал 200 участников из всех муниципалитетов региона. Это дети — воспитанники воскресных школ, детских домов и 23-й школы-интерната для слабослышащих Белгорода.

На протяжении шести дней им предстоит проходить мастер-классы, участвовать в командных играх, посещать развивающие семинары. По традиции слёт молодёжи проводится при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Для Фонда «Поколение» очень важно, что на этом слёте для детей представлена не только образовательная программа, но и духовно-нравственная, которая позволяет формировать у ребят правильные нравственные ориентиры. Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча

Программа, помимо игровой, ещё и образовательная. Каждый слёт имеет тематическое направление. В этом году тема — «Живое прочтение Евангелие». Мастер-классы и занятия сосредоточены на живом (в понятной для детей форме) знакомстве детей со Словом Божием.

Для многих детей Евангелие представляется достаточно скучной книгой, которую сложно читать и понимать. Поэтому мы в этом году решили объяснить и показать через мастер-классы и игровые занятия евангельский текст.протоиерей Пётр Иванов, председатель отдела по делам молодёжи Белгородской и Старооскольской епархии

В программе есть несколько занятий, на которых дети будут знакомиться с евангельским текстом, прослушивать его, сами вчитываться и реконструировать. Все шесть дней с участниками работают кураторы — священнослужители Белгородской митрополии, которые помогают ребятам справляться с заданиями, организуют занятия и игровую программу. К завершению слёта командам предстоит поставить театральную постановку по мотивам Рождества.

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