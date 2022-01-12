После пандемии ковид-центр под Белгородом будет работать как инфекционное отделение

Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников в ходе брифинга, ковид-центр в Терновке изначально должен принимать только пациентов с коронавирусом, а после пандемии это будет инфекционное отделение при горбольнице № 2 Белгорода.
По словам Иконникова, центр можно использовать для любых видов инфекции — боксы инфекционки будут изолированные и с отдельной вентиляцией. Для пациентов с инфекцией и сопутствующими заболеваниями предусмотрены операционные и реанимационные палаты, а также диагностическое оборудование: СКТ, рентген и УЗИ.
Понятно, что специалистов узкого профиля там [в центре] может и не быть, потому что инфекционный центр, но в медучреждениях такие врачи есть, они приедут, проконсультируют, что нужно — назначат.Андрей Иконников
Известно, что внутреннее устройство быстровозводимых ковид-центров было разработано по требованиям местных врачей. Сейчас на объекте в Терновке строители ведут работы по внутриплощадочным сетям, заканчивают монтаж кровли и отделывают помещения.