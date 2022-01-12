Не только Абрамова уволили по утрате доверия из правительства Белгородской области

Со своим креслом попрощался и консультант отдела комплексной безопасности управления региональной безопасности администрации губернатора Белгородской области Андрей Кулешов. Он не предотвратил или не урегулировал конфликт интересов, а также не исполнил обязанности, установленные в целях противодействия коррупции. Также он предоставил неполные или недостоверные сведения о своих расходах, супруги и несовершеннолетних детей. По информации областного правительства, в 2020 году Кулешов задекларировал 3,1 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры (91,4 и 12,9 кв. м) и два легковых авто (Audi A3 и Hyundai i20).