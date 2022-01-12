Не только Абрамова уволили по утрате доверия из правительства Белгородской области

Posted 12 января 2022, 14:24
Published 12 января 2022, 14:24
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
По утрате доверия в 2021 году уволили государственного инспектора БДД регистрационно-экзаменационной группы ОМВД по Волоконовскому району Романа Бондаренко. Он не сообщил о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения. Также он злоупотреблял служебными полномочиями во время службы в органах внутренних дел и не сообщил руководителю о личной заинтересованности.
С работы вылетел его коллега из МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области государственный инспектор БДД Олег Дьяченко. Он не предоставил сведения о своих расходах, а также о расходах своей супруги и несовершеннолетних детей.
В июле 2021 года по утрате доверия из правительства Белгородской области уволили сразу двух госслужащих. Один из них — начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов. Экс-чиновник не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о котором ему стало известно.
Со своим креслом попрощался и консультант отдела комплексной безопасности управления региональной безопасности администрации губернатора Белгородской области Андрей Кулешов. Он не предотвратил или не урегулировал конфликт интересов, а также не исполнил обязанности, установленные в целях противодействия коррупции. Также он предоставил неполные или недостоверные сведения о своих расходах, супруги и несовершеннолетних детей. По информации областного правительства, в 2020 году Кулешов задекларировал 3,1 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры (91,4 и 12,9 кв. м) и два легковых авто (Audi A3 и Hyundai i20).
Из-за утраты доверия уволили и начальника отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 4 УФСИН Белгородской области Олега Божко. Он не сообщил руководству о том, что ему предлагали взятку.
Напомним, ранее из-за утраты доверия свою работу потеряли Светлана Бессарабова, специалист — эксперт отдела по вопросам миграции в Белгородском районе, Павел Мандрыкин, начальник управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних в Алексеевском горокруге (суд признал увольнение незаконным), Алёна Морозова, судебный пристав — исполнитель регионального управления судебных приставов, Юрий Наумов, начальник управления земельных отношений администрации Белгорода, Александр Ряднов, специалист — эксперт отделения по вопросам миграции в Ровеньском районе, и Алексей Садовой, главный государственный таможенный инспектор.