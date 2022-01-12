Гладков вошёл в группу очень сильного влияния глав субъектов РФ

Исследование проводилось методом экспертного опроса, где сначала каждый эксперт оценивал влияние каждого кандидата, а затем из полученного результата вычислялось среднее арифметическое. Участниками опроса стали 26 специалистов в области политтехнологий, политики, медиа и журналистики.