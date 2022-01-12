Гладков вошёл в группу очень сильного влияния глав субъектов РФ

Вячеслав Гладков попал в группу очень сильного влияния среди глав регионов и поднялся на 20-ю строчку рейтинга. Ранее глава Белгородской области был в категории сильного влияния и занимал 22-е место.
Лидерами в свою очередь стали московский мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В список глав регионов с наименьшим показателем влияния вошли председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Костромской области Сергей Ситников.
Исследование проводилось методом экспертного опроса, где сначала каждый эксперт оценивал влияние каждого кандидата, а затем из полученного результата вычислялось среднее арифметическое. Участниками опроса стали 26 специалистов в области политтехнологий, политики, медиа и журналистики.