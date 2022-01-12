Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков вошёл в группу очень сильного влияния глав субъектов РФ

12 января 13:44
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской о
Белгородский губернатор занял 20-ю строчку рейтинга среди наиболее влиятельных глав регионов. Рейтинг опубликовало АПЭК.

Вячеслав Гладков попал в группу очень сильного влияния среди глав регионов и поднялся на 20-ю строчку рейтинга. Ранее глава Белгородской области был в категории сильного влияния и занимал 22-е место.

Лидерами в свою очередь стали московский мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В список глав регионов с наименьшим показателем влияния вошли председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Костромской области Сергей Ситников.

Исследование проводилось методом экспертного опроса, где сначала каждый эксперт оценивал влияние каждого кандидата, а затем из полученного результата вычислялось среднее арифметическое. Участниками опроса стали 26 специалистов в области политтехнологий, политики, медиа и журналистики.

Материалы по теме
Гладков прокомментировал скорость строительства инфекционных ковидных центровГладков потребовал открыть проблемный детсад на улице Орлова в Белгороде в февралеГладков раскритиковал проект по устранению дефицита медиков в Белгородской области
#Новости#Главы регионов#Влиятельность#Рейтинг#Вячеслав Гладков#Губернатор#Политика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18