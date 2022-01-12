Экспонатам в белгородских музеях добавили технологий дополненной реальности

В историко-художественном музее в Шебекино оцифровали элементы выставки об истории горокруга. В краеведческом музее в Ракитном мультимедиа-гид разработали для экспозиции «История рода Юсуповых». А в художественном музее в Старом Осколе с помощью технологий дополненной реальности можно узнать больше о глиняных игрушках.
Эти три музея участвовали во всероссийском конкурсе, который провели в рамках нацпроекта «Культура». В итоге им помогли создать мультимедиа-гиды с применением технологий дополненной реальности.
Чтобы проверить, как работает нововведение в музеях, посетителям нужно скачать бесплатное приложение «Артефакт» и направить камеру телефона на экспонат. Так можно узнать интересные факты о предметах выставки и почитать подробные статьи о них.
При желании пользователь может перейти на аудиоверсию. Гид доступен и на английском языке.
Ещё в 2019 году мультимедийные гиды разработали для двух музеев в Белгороде — художественного и музея-диорамы. А у филармонии в то же время появился виртуальный концертный зал.
Отметим, что в Белгородской области планируют открыть ещё несколько новых музеев. В Волоконовском районе, например, появятся музейный центр в честь героев-чернобыльцев и музей хлеба. В Белгороде в здании многофункциональной арены должны открыть музей спортивных достижений.
Молодёжь до 22 лет может бесплатно посещать музеи в регионе по «Пушкинской карте». В 2022 году её лимит увеличили до 5 тыс. рублей.