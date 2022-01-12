Экспонатам в белгородских музеях добавили технологий дополненной реальности

В историко-художественном музее в Шебекино оцифровали элементы выставки об истории горокруга. В краеведческом музее в Ракитном мультимедиа-гид разработали для экспозиции «История рода Юсуповых». А в художественном музее в Старом Осколе с помощью технологий дополненной реальности можно узнать больше о глиняных игрушках.