Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экспонатам в белгородских музеях добавили технологий дополненной реальности

12 января 13:53
Фото: ИА «Бел.Ру»
В трёх музеях разработали мультимедиа-гид. Работать он будет при помощи мобильного приложения «Артефакт». Идею реализовали по итогам конкурса в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В историко-художественном музее в Шебекино оцифровали элементы выставки об истории горокруга. В краеведческом музее в Ракитном мультимедиа-гид разработали для экспозиции «История рода Юсуповых». А в художественном музее в Старом Осколе с помощью технологий дополненной реальности можно узнать больше о глиняных игрушках.

Эти три музея участвовали во всероссийском конкурсе, который провели в рамках нацпроекта «Культура». В итоге им помогли создать мультимедиа-гиды с применением технологий дополненной реальности.

Чтобы проверить, как работает нововведение в музеях, посетителям нужно скачать бесплатное приложение «Артефакт» и направить камеру телефона на экспонат. Так можно узнать интересные факты о предметах выставки и почитать подробные статьи о них.

При желании пользователь может перейти на аудиоверсию. Гид доступен и на английском языке.

Ещё в 2019 году мультимедийные гиды разработали для двух музеев в Белгороде — художественного и музея-диорамы. А у филармонии в то же время появился виртуальный концертный зал.

Отметим, что в Белгородской области планируют открыть ещё несколько новых музеев. В Волоконовском районе, например, появятся музейный центр в честь героев-чернобыльцев и музей хлеба. В Белгороде в здании многофункциональной арены должны открыть музей спортивных достижений.

Молодёжь до 22 лет может бесплатно посещать музеи в регионе по «Пушкинской карте». В 2022 году её лимит увеличили до 5 тыс. рублей.

Материалы по теме
На ж/д станции в Прохоровке открылся музей к 75-летию Великой ПобедыВход в белгородский музей-диораму станет бесплатнымМузей истории пиратства участвует в голосовании на самый необычный арт-объект
#Новости#Шебекино#Ракитное#Приложение#Дополненная реальность#Музей#Старый Оскол#Касается каждого#Культура
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18