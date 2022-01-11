В Орле уличный пёс Беляш поспал в салоне на диване за 100 тыс. рублей

Posted 11 января 2022, 13:14
Published 11 января 2022, 13:14
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
По просторам соцсетей гуляет видео, где в одном из орловских мебельных магазинов на диване стоимостью 100 тыс. рублей спит собака. Местные жители активно обсуждают видео, опубликованное в интернете, пишут в издании.
Один из посетителей магазина стал свидетелем того, как уличная собака спит на одном из диванов. Видео он решил опубликовать в интернете, увиденное орловчане начали активно обсуждать. Они разделились на два лагеря: одни говорят, что ни за что бы не купили этот диван, другие в свою очередь умиляются спящей собаке.
Позже местные жители узнали и собаку. Это уличный пёс по кличке Беляш. Примечательно, что для сна он выбрал одну из самых дорогих моделей. Ценник дивана составляет более 100 тыс. рублей.