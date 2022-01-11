В Орле уличный пёс Беляш поспал в салоне на диване за 100 тыс. рублей

Один из посетителей магазина стал свидетелем того, как уличная собака спит на одном из диванов. Видео он решил опубликовать в интернете, увиденное орловчане начали активно обсуждать. Они разделились на два лагеря: одни говорят, что ни за что бы не купили этот диван, другие в свою очередь умиляются спящей собаке.