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Posted 11 января 2022, 13:14

Published 11 января 2022, 13:14

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

В Орле уличный пёс Беляш поспал в салоне на диване за 100 тыс. рублей

11 января 2022, 13:14
Сюжет
Нарочно не придумаешь
В соцсетях опубликовали видео, где в мебельном магазине Орла на дорогом диване спал уличный пёс. Об этом сообщает «Орелtimes».

По просторам соцсетей гуляет видео, где в одном из орловских мебельных магазинов на диване стоимостью 100 тыс. рублей спит собака. Местные жители активно обсуждают видео, опубликованное в интернете, пишут в издании.

Один из посетителей магазина стал свидетелем того, как уличная собака спит на одном из диванов. Видео он решил опубликовать в интернете, увиденное орловчане начали активно обсуждать. Они разделились на два лагеря: одни говорят, что ни за что бы не купили этот диван, другие в свою очередь умиляются спящей собаке.

Позже местные жители узнали и собаку. Это уличный пёс по кличке Беляш. Примечательно, что для сна он выбрал одну из самых дорогих моделей. Ценник дивана составляет более 100 тыс. рублей.

#Новости#Видео#Общество#Магазин#Собака#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Видеофакт#Орёл
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