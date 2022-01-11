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В Белгороде продают коллекцию статуэток кошек за полмиллиона рублей

11 января 17:15
Фото: «Авито»
Коллекция кошек собрана из разных стран. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

На сайте объявлений «Авито» продают коллекцию статуэток кошек за 500 тыс. рублей. В коллекции находится порядка 45 фигур.

Автор объявления попросит покупателя учесть, что «каждая кошка бесценна».

Много ручной работы, уникальные экспонаты. Торг уместен, просто говорите свою цену.Продавец

Фото: "Авито"

Известно также, что на сайте объявлений продавали модель «Жигулей» — ВАЗ-2101 от «Ашет Коллекции». В машине открывались двери, окна, капот и багажник. Были установлены фары, стоп-сигнал и внутреннее освещение. В подарок к авто продавец предлагал 130 журналов по сборке машин. Отметим, что автомобиль владелец готов был отдать за 100 тыс. рублей.

А ещё на «Авито» продавали коллекцию порционного сахара. В коллекцию вошли порядка 600 пакетиков. Как утверждала продавец, сахар она привезла из разных стран мира. Стоимость такого набора автор объявления оценила в 140 тыс. рублей.

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#Новости#Кошки#Авито#Коллекция#Общество
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