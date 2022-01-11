В Белгороде продают коллекцию статуэток кошек за полмиллиона рублей

Известно также, что на сайте объявлений продавали модель «Жигулей» — ВАЗ-2101 от «Ашет Коллекции». В машине открывались двери, окна, капот и багажник. Были установлены фары, стоп-сигнал и внутреннее освещение. В подарок к авто продавец предлагал 130 журналов по сборке машин. Отметим, что автомобиль владелец готов был отдать за 100 тыс. рублей.