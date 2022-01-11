В Белгороде продают коллекцию статуэток кошек за полмиллиона рублей

На сайте объявлений «Авито» продают коллекцию статуэток кошек за 500 тыс. рублей. В коллекции находится порядка 45 фигур.
Автор объявления попросит покупателя учесть, что «каждая кошка бесценна».
Много ручной работы, уникальные экспонаты. Торг уместен, просто говорите свою цену.Продавец
Известно также, что на сайте объявлений продавали модель «Жигулей» — ВАЗ-2101 от «Ашет Коллекции». В машине открывались двери, окна, капот и багажник. Были установлены фары, стоп-сигнал и внутреннее освещение. В подарок к авто продавец предлагал 130 журналов по сборке машин. Отметим, что автомобиль владелец готов был отдать за 100 тыс. рублей.
А ещё на «Авито» продавали коллекцию порционного сахара. В коллекцию вошли порядка 600 пакетиков. Как утверждала продавец, сахар она привезла из разных стран мира. Стоимость такого набора автор объявления оценила в 140 тыс. рублей.