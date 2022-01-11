В 2022 году соцконтракты заключат минимум с 4500 белгородских семей

Стоит отметить, что на начало декабря в 2021 году господдержку получили 2825 малообеспеченных семей региона. Власти прогнозировали, что к концу года их количество должно увеличиться на 1,5 тысячи человек. За 12 месяцев регион освоил более 380 млн рублей.