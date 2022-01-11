В 2022 году соцконтракты заключат минимум с 4500 белгородских семей

Posted 11 января 2022, 12:04
Published 11 января 2022, 12:04
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
Как сообщила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова на оперсовещании 10 января, социальные контракты на общую сумму в 415 млн рублей в 2022 году в регионе планируют заключить минимум с 4500 белгородских семей. Как отметила чиновница, цифра, скорее всего, увеличится.
Направления социального контракта останутся такими же, как и в 2021 году:
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил Батановой получить дополнительные деньги на реализацию проекта из федерального ведомства, чтобы помочь большему количеству семей.
С моей точки зрения, число белгородцев, которые находятся в трудной жизненной ситуации, крайне велико. Социальный контракт — это возможность получить дополнительный доход. Да, небольшой, но очень эффективный.Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что на начало декабря в 2021 году господдержку получили 2825 малообеспеченных семей региона. Власти прогнозировали, что к концу года их количество должно увеличиться на 1,5 тысячи человек. За 12 месяцев регион освоил более 380 млн рублей.
На выделенные деньги белгородцы открывают малый бизнес. Например, салоны ногтевого сервиса, мини-магазины по уходу за животными, предоставляют косметологические услуги.
Эффективность соцконтрактов будут оценивать по нескольким факторам, в числе которых уровень дохода, реализация продуктов и работа бизнес-плана.