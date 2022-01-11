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Узорный хоровод, розыгрыш призов и салют ожидаются на фестивале вареников в Белгороде

11 января 11:28
Фото: Валерий Морев / ИА «Бел.Ру»
В Сети появилась программа мероприятий, которые проведут в городе 13–15 января. На нескольких площадках будут работать интерактивные зоны, запланированы розыгрыш призов и фейерверк.

Основные площадки для проведения фестиваля — Соборная площадь и Белгородский Арбат. Там будут работать интерактивные и фотозоны, арт-группы «Колядки».

На Соборной площади каждый фестивальный день будет завершаться узорным хороводом. Кроме этого, 14 января здесь представят программу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и проведут конкурс праздничных колядок. На следующий день ожидаются шоу канатоходцев и «Высокие люди». Планируется и розыгрыш призов.

Отметим, что на Соборной площади 15 января также должны выступить кавээнщики из команды «Триод и Диод».

На Белгородском Арбате 14 января проведут кулинарное шоу и народный запев «Спой со звездой». Подробности — в приведённой ниже программе.

Ещё одной площадкой для проведения станет Центральный парк: 15 января там проведут соревнования по катанию на ватрушках.

В заключительный день на Соборной площади планируют установить рекорд России — за восемь часов слепить 60 тыс. вареников. Их белгородцам раздадут бесплатно. Вареники будут с картофельной, картофельно-грибной, творожной и ягодной начинками.

Первый фестиваль вареников в Белгороде провели в январе 2018 года. Тогда на Соборной площади бесплатно раздали 150 кг угощения. Уже в следующем году горожанам на фестивале приготовили символические 2019 порций.

В 2020 году первый фестивальный день прошёл под дождём, поэтому варениками угощали и в праздничном троллейбусе. Всего за два дня раздали 10 тыс. порций.

В прошлом году из-за ковидных ограничений фестиваль прошёл в онлайн-режиме. Тогда своим рецептом вареников поделился бывший мэр Юрий Галдун.

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