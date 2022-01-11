Узорный хоровод, розыгрыш призов и салют ожидаются на фестивале вареников в Белгороде

На Соборной площади каждый фестивальный день будет завершаться узорным хороводом. Кроме этого, 14 января здесь представят программу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и проведут конкурс праздничных колядок. На следующий день ожидаются шоу канатоходцев и «Высокие люди». Планируется и розыгрыш призов.