Рост цен на квартиры в Белгороде «съел» выгоду от дешёвой ипотеки

За год ценник на жильё в Белгороде вырос на 47%. Областной центр вошёл в топ-10 городов страны, где за 2021 год больше всего поднялись цены на недвижимость.
Больше всего подорожало жильё в Сочи. Специалисты связывают это с мораторием на строительство новых домов в курортном городе. В Краснодаре годовой прирост цен на жильё составил более 83%, по данным портала «Мир квартир».
Кроме того, в число городов, где цены на квартиры существенно возросли, вошли Мурманск с показателем более 60%, Улан-Удэ — более 53%, Тверь — более 52%, Новокузнецк — более 51%, а также Чита и Омск с показателями 49 и 47% соответственно. Как считает гендиректор портала «Мир квартир», это связано с дешёвой ипотекой, которая продолжает быть неплохой поддержкой для покупки жилья.