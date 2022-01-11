Рост цен на квартиры в Белгороде «съел» выгоду от дешёвой ипотеки

Кроме того, в число городов, где цены на квартиры существенно возросли, вошли Мурманск с показателем более 60%, Улан-Удэ — более 53%, Тверь — более 52%, Новокузнецк — более 51%, а также Чита и Омск с показателями 49 и 47% соответственно. Как считает гендиректор портала «Мир квартир», это связано с дешёвой ипотекой, которая продолжает быть неплохой поддержкой для покупки жилья.