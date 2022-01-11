Белгородских полицейских повторно признали невиновными в пытках заключённого

Четверых сотрудников полиции суд в Белгороде вновь признал невиновными. Правоохранителей подозревали в применении пыток с целью выбить признательные показания от подозреваемого в грабеже, пишут в издании.
Региональное управление СКР обвиняло полицейских в избиении заключённого. В конце прошлого года кассационный суд отменил оправдательный приговор, поскольку посчитал выводы нижестоящей инстанции об оговоре сотрудников МВД односторонними и преждевременными.
Свердловский суд Белгорода снова признал полицейских невиновными. У оправданных есть право на реабилитацию и возмещение морального вреда. Первый раз правоохранителей оправдали в 2019 году.
Следком обвинял полицейских в избиении заключённого, чтобы получить от него признательные показания в грабеже. Мужчину задержали в 2017 году. Как установили в суде, пьяный белгородец пришёл в гости к женщине и украл у неё золотую цепочку, предварительно избив хозяйку квартиры. За содеянное он получил 3,5 года колонии.
После задержания мужчина обратился в полицию с заявлением о пытках со стороны правоохранителей. По версии следствия, оправданные полицейские нанесли заключённому множественные удары по телу и голове, обливали его холодной водой. Вечером в день задержания мужчине диагностировали перелом ребра и обнаружили множество синяков и ссадин.
Причастность к избиению полицейские отрицали. Согласно их показаниям, они побеседовали с задержанным в присутствии стажёров и отправили его в коридор. При этом заключённый сидел скрючившись, а на вопросы отвечал невнятно из-за алкогольного опьянения. Кроме того, на здоровье он не жаловался и попросил снять футболку, тогда правоохранители увидели на его теле гематому. Один из них сфотографировал белгородца для базы данных и оставил мужчину в отделении до вечера.
Как считает суд, у белгородца был повод оговорить сотрудников полиции, а заявил о травме он только после беседы с адвокатом, желая таким образом избежать уголовной ответственности. В конце 2020 года кассационный суд отменил оправдательный приговор сотрудникам МВД и дело рассмотрели заново. Повторное рассмотрение заняло почти год. Суд признал полицейских невиновными, их восстановили в должностях. Как сообщают в прокуратуре, государственный обвинитель уже подал апелляцию на оправдательный приговор.