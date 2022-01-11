Белгородских полицейских повторно признали невиновными в пытках заключённого

Причастность к избиению полицейские отрицали. Согласно их показаниям, они побеседовали с задержанным в присутствии стажёров и отправили его в коридор. При этом заключённый сидел скрючившись, а на вопросы отвечал невнятно из-за алкогольного опьянения. Кроме того, на здоровье он не жаловался и попросил снять футболку, тогда правоохранители увидели на его теле гематому. Один из них сфотографировал белгородца для базы данных и оставил мужчину в отделении до вечера.