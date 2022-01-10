В Белгородской области появился министр сельского хозяйства

Так, региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавил Андрей Антоненко. Ранее он был председателем правления Фонда им. В. Я. Горина, директором Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса (ИКЦ АПК), исполнительным директором РССК Белгородской области «Белогорье».