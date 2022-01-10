В Белгородской области появился министр сельского хозяйства

Posted 10 января 2022, 07:07
Published 10 января 2022, 07:07
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
С 1 января, как и планировалось, изменилась структура правительства Белгородской области: вместо департаментов появились министерства. В некоторых ведомствах после преобразований изменились руководители.
Так, региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавил Андрей Антоненко. Ранее он был председателем правления Фонда им. В. Я. Горина, директором Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса (ИКЦ АПК), исполнительным директором РССК Белгородской области «Белогорье».
Кроме этого, отдельно появилось региональное министерство природопользования. Временно исполняющим обязанности министра назначили Романа Татаринцева. Ранее он был начальником управления воспроизводства окружающей среды.
Юлия Щедрина, которая до изменений руководила департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды, теперь является заместителем губернатора. Она курирует работу минсельхоза и продовольствия, министерства природопользования, управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора.