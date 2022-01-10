В Белгороде прошёл Кубок чемпионов по соревновательному айкидо

Posted 10 января 2022, 14:49
Published 10 января 2022, 14:49
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
На татами собрались самые заслуженные спортсмены, победители всероссийских и международных соревнований, не раз занимавшие первые места на турнирах различных уровней. Большинство участников турнира являются членами детской и взрослой сборных России по соревновательному айкидо.
Отбор кандидатов на участие в турнире проходил на протяжении всего года среди победителей чемпионатов и первенства России, Всероссийской спартакиады учащихся. Участие в соревнованиях приняли 48 спортсменов в четырёх возрастных категориях от 10 до 45 лет, в категориях «Нинин дори», «Опен ката», «Корю дай ичи» и «Тошу Рандори».
Турнир «Кубок чемпионов» проводится впервые в России и задуман как самый престижный турнир по Томики (соревновательному) айкидо. Право принимать на своей площадке соревнования такого уровня очень почётно для нашего региона, для всех наших спортсменов.Олег Бекетов, председатель Белгородской межстилевой Федерации айкидо
Особенностью Кубка чемпионов является то, что победителем становится только один атлет в каждой категории, вторых и третьих мест не предусмотрено. Максим Колодезный из Белгорода стал абсолютным победителем Кубка чемпионов, завоевав три первых места в трёх категориях.
Всего победителями стали 17 спортсменов из Белгородской, Курской и Московской областей. Им вручили памятные кубки и кимоно от Фонда «Поколение» Андрея Скоча. Поощрительные призы в виде кимоно получили также участники финальных поединков. Большой командный кубок заработали спортсмены Белгородской Федерации айкидо. Победители сегодняшнего Кубка чемпионов автоматически становятся участниками следующего без дополнительных отборочных этапов.