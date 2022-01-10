В Белгороде прошёл Кубок чемпионов по соревновательному айкидо

Отбор кандидатов на участие в турнире проходил на протяжении всего года среди победителей чемпионатов и первенства России, Всероссийской спартакиады учащихся. Участие в соревнованиях приняли 48 спортсменов в четырёх возрастных категориях от 10 до 45 лет, в категориях «Нинин дори», «Опен ката», «Корю дай ичи» и «Тошу Рандори».