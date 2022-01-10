Смертность на новогодних праздниках в Белгородской области снизилась на 17%

Posted 10 января 2022, 09:41
Published 10 января 2022, 09:41
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
Во время доклада об эпидситуации в Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что в регионе на новогодних каникулах на 17% снизилась смертность в стационарах, если сравнивать с последней неделей декабря 2021 года. По данным медика, показатели смертности за первую неделю нового года соответствуют уровню января 2019-го.
В целом за праздничную неделю эпидситуация улучшилась, отметил Иконников. Количество заболевших ОРВИ и ковидом уменьшилось на 20%.
Если за последнюю неделю декабря мы выявили всего 9677 больных ОРВИ (дети и взрослые), то за неделю праздников цифра составила 7527. В стационар госпитализирован 251 человек. Это также на 20% меньше. Андрей Иконников, министр здравоохранения
При этом в ведомстве не исключают, что после новогодних каникул, скорее всего, будет наблюдаться рост заболеваемости. Причиной этому станет отложенная обращаемость.