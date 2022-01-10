Смертность на новогодних праздниках в Белгородской области снизилась на 17%

Во время доклада об эпидситуации в Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что в регионе на новогодних каникулах на 17% снизилась смертность в стационарах, если сравнивать с последней неделей декабря 2021 года. По данным медика, показатели смертности за первую неделю нового года соответствуют уровню января 2019-го.