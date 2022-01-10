bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2022, 09:41

Published 10 января 2022, 09:41

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Смертность на новогодних праздниках в Белгородской области снизилась на 17%

10 января 2022, 09:41
Сюжет
Медицина
В региональном минздраве отмечают, что уровень смертности в стационарах достиг показателей января 2019 года.

Во время доклада об эпидситуации в Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что в регионе на новогодних каникулах на 17% снизилась смертность в стационарах, если сравнивать с последней неделей декабря 2021 года. По данным медика, показатели смертности за первую неделю нового года соответствуют уровню января 2019-го.

В целом за праздничную неделю эпидситуация улучшилась, отметил Иконников. Количество заболевших ОРВИ и ковидом уменьшилось на 20%.

Если за последнюю неделю декабря мы выявили всего 9677 больных ОРВИ (дети и взрослые), то за неделю праздников цифра составила 7527. В стационар госпитализирован 251 человек. Это также на 20% меньше. Андрей Иконников, министр здравоохранения

При этом в ведомстве не исключают, что после новогодних каникул, скорее всего, будет наблюдаться рост заболеваемости. Причиной этому станет отложенная обращаемость.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Губернатор#Смертность#Заболеваемость#Эксклюзив#Андрей иконников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика