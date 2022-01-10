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Россияне раскритиковали Малышеву за отдых в США

10 января 14:51
Фото: кадр из программы "Жить здорово!" Первого канала
Елена Малышева опубликовала фотографии с отдыха в Америке в Instagram. Соотечественники осудили телеведущую за лишние траты, сообщают «Народные новости».

Телеведущая опубликовала у себя в профиле фотографии с отдыха в США. Малышева написала пост о том, как они с мужем отдыхали в Америке. Она рассказала, что они с супругом отлично провели время и отдохнули на год вперёд. За излишние траты многие поклонники осудили телеведущую, пишут в издании.

Подписчики не разделили тягу врача к роскоши и отметили, что не у всех есть возможность отдыхать за границей. Многие задали вопрос, почему Малышева не отдыхает в России.

Телеведущая не осталась в стороне и ответила, что замечания кажутся ей странными, поскольку она будет отдыхать там, где хочет сама. Она также отметила, что вольна ехать куда хочет, как и остальные.

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#Новости#Сша#Елена Малышева#Отдых#Критика#Общество
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