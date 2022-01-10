Россияне раскритиковали Малышеву за отдых в США

Телеведущая опубликовала у себя в профиле фотографии с отдыха в США. Малышева написала пост о том, как они с мужем отдыхали в Америке. Она рассказала, что они с супругом отлично провели время и отдохнули на год вперёд. За излишние траты многие поклонники осудили телеведущую, пишут в издании.