Россияне раскритиковали Малышеву за отдых в США

Телеведущая опубликовала у себя в профиле фотографии с отдыха в США. Малышева написала пост о том, как они с мужем отдыхали в Америке. Она рассказала, что они с супругом отлично провели время и отдохнули на год вперёд. За излишние траты многие поклонники осудили телеведущую, пишут в издании.
Подписчики не разделили тягу врача к роскоши и отметили, что не у всех есть возможность отдыхать за границей. Многие задали вопрос, почему Малышева не отдыхает в России.
Телеведущая не осталась в стороне и ответила, что замечания кажутся ей странными, поскольку она будет отдыхать там, где хочет сама. Она также отметила, что вольна ехать куда хочет, как и остальные.