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Новые министры, старые замы: как изменилось правительство Белгородской области

10 января 09:36
Фото: ИА «Бел.Ру»
С 1 января в региональном правительстве новая структура. Департаменты заменили на министерства, а у губернатора теперь есть 11 заместителей. Некоторые из них продолжили возглавлять ведомства, как и раньше.

В Белгородской области изменилась структура правительства. Вместо департаментов появилось 15 министерств. При этом часть ведомств теперь возглавляют новые руководители.

Главой министерства автомобильных дорог и транспорта стал Сергей Евтушенко. Ранее он руководил региональным управлением дорожного хозяйства и транспорта. Министерству строительства начальника пока не подобрали. Курирует работу этих двух ведомств, а также управления архитектуры и градостроительства Владимир Базаров.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавляет Андрей Антоненко, а министерство природопользованияРоман Татаринцев. Юлия Щедрина, которая ранее руководила департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды, как замгубернатора отвечает за работу этих двух ведомств, а также управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора.

Новый начальник появился и у областного министерства ЖКХ. Им стал Алексей Ботвиньев, который до назначения был замначальника департамента ЖКХ — начальником управления развития топливно-энергетического комплекса. Константин Полежаев тем временем занимает должность замгубернатора.

Ещё один новый глава появился в министерстве экономического развития и промышленности. Должность получил Евгений Хромов. До повышения он был первым заместителем начальника департамента экономического развития. Дмитрий Гладский в должности замгубернатора курирует минэкономразвития и промышленности, а также управление по госрегулированию цен и тарифов.

В остальных министерствах начальство не изменилось:

  • министерство здравоохранения — Андрей Иконников;
  • министерство соцзащиты населения и труда — Елена Батанова;
  • министерство культурыКонстантин Курганский;
  • министерство спорта — Наталья Жигалова;
  • министерство общественных коммуникацийОксана Тарантова.

В министерстве образования руководителя пока нет. Бывшую начальницу Елену Тишину, напомним, в конце декабря назначили советником губернатора.

Двое заместителей губернатора по-прежнему возглавляют ведомства: первый замгубернатора Евгений Мирошников — министерство цифрового развития, замгубернатора Владимир Боровик — министерство финансов и бюджетной политики. Рустэм Зайнуллин является врио министра имущественных и земельных отношений, а Иван Будлов — врио руководителя администрации губернатора.

Стоит отметить, что ещё вакантны должности трёх заместителей губернатора, которые будут курировать социальный блок, внутреннюю политику и региональную безопасность. Сообщалось, что Ольга Медведева может отвечать в новом правительстве за внутреннюю политику. Сейчас она является председателем горсовета Белгорода. Её возможный переход в правительство обсудят на ближайшем заседании облдумы.

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