В Белгородской области изменилась структура правительства. Вместо департаментов появилось 15 министерств. При этом часть ведомств теперь возглавляют новые руководители.
Главой министерства автомобильных дорог и транспорта стал Сергей Евтушенко. Ранее он руководил региональным управлением дорожного хозяйства и транспорта. Министерству строительства начальника пока не подобрали. Курирует работу этих двух ведомств, а также управления архитектуры и градостроительства Владимир Базаров.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавляет Андрей Антоненко, а министерство природопользования — Роман Татаринцев. Юлия Щедрина, которая ранее руководила департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды, как замгубернатора отвечает за работу этих двух ведомств, а также управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора.
Новый начальник появился и у областного министерства ЖКХ. Им стал Алексей Ботвиньев, который до назначения был замначальника департамента ЖКХ — начальником управления развития топливно-энергетического комплекса. Константин Полежаев тем временем занимает должность замгубернатора.
Ещё один новый глава появился в министерстве экономического развития и промышленности. Должность получил Евгений Хромов. До повышения он был первым заместителем начальника департамента экономического развития. Дмитрий Гладский в должности замгубернатора курирует минэкономразвития и промышленности, а также управление по госрегулированию цен и тарифов.
В остальных министерствах начальство не изменилось:
В министерстве образования руководителя пока нет. Бывшую начальницу Елену Тишину, напомним, в конце декабря назначили советником губернатора.
Двое заместителей губернатора по-прежнему возглавляют ведомства: первый замгубернатора Евгений Мирошников — министерство цифрового развития, замгубернатора Владимир Боровик — министерство финансов и бюджетной политики. Рустэм Зайнуллин является врио министра имущественных и земельных отношений, а Иван Будлов — врио руководителя администрации губернатора.
Стоит отметить, что ещё вакантны должности трёх заместителей губернатора, которые будут курировать социальный блок, внутреннюю политику и региональную безопасность. Сообщалось, что Ольга Медведева может отвечать в новом правительстве за внутреннюю политику. Сейчас она является председателем горсовета Белгорода. Её возможный переход в правительство обсудят на ближайшем заседании облдумы.