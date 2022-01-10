Стоит отметить, что ещё вакантны должности трёх заместителей губернатора, которые будут курировать социальный блок, внутреннюю политику и региональную безопасность. Сообщалось, что Ольга Медведева может отвечать в новом правительстве за внутреннюю политику. Сейчас она является председателем горсовета Белгорода. Её возможный переход в правительство обсудят на ближайшем заседании облдумы.