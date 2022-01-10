На доме в центре Белгорода отвалилась обновлённая адресная табличка

Новые таблички в Белгороде установили в ноябре на всех муниципальных зданиях и многоэтажках по улице 50-летия Белгородской области. Как сообщалось ранее, таблички должны быть выполнены в едином стиле и соответствовать требованиям навигации по областному центру.