На доме в центре Белгорода отвалилась обновлённая адресная табличка

В центре Белгорода на доме отвалилась обновлённая адресная табличка. Без таблички остался дом № 8 по улице 50-летия Белгородской области, пишут в издании.
Новые таблички в Белгороде установили в ноябре на всех муниципальных зданиях и многоэтажках по улице 50-летия Белгородской области. Как сообщалось ранее, таблички должны быть выполнены в едином стиле и соответствовать требованиям навигации по областному центру.
Напомним, дизайн новых аншлагов утвердили в 2019 году. Размер и тип табличек определяли исходя из самого здания и типа улицы.