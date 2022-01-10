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На доме в центре Белгорода отвалилась обновлённая адресная табличка

10 января 08:56
Фото: АиФ. Белгород
В ноябре на домах на улице 50-летия Белгородской области обновили аншлаги, однако на доме № 8 табличка уже отвалилась, сообщает «АиФ Белгород».

В центре Белгорода на доме отвалилась обновлённая адресная табличка. Без таблички остался дом № 8 по улице 50-летия Белгородской области, пишут в издании.

Новые таблички в Белгороде установили в ноябре на всех муниципальных зданиях и многоэтажках по улице 50-летия Белгородской области. Как сообщалось ранее, таблички должны быть выполнены в едином стиле и соответствовать требованиям навигации по областному центру.

Напомним, дизайн новых аншлагов утвердили в 2019 году. Размер и тип табличек определяли исходя из самого здания и типа улицы.

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