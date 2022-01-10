Любовь Донцова может стать новым заместителем председателя КСП Белгорода

На должность заместителя председателя контрольно-счётной палаты Белгорода претендует Любовь Донцова. Её кандидатуру депутаты горсовета рассмотрят на внеочередной сессии 11 января.
В случае положительного решения она будет исполнять полномочия пять лет. Назначение вступит в силу 17 января.
В настоящее время Донцова является руководителем аппарата Белгородского городского совета.
Напомним, председатель горсовета Ольга Медведева написала заявление об отставке по собственному желанию. Если её заявление примут, она досрочно прекратит полномочия депутата горсовета по единому избирательному округу и председателя горсовета с 13 января. Возможно, Медведева станет замгубернатора по внутренней политике.