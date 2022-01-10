Любовь Донцова может стать новым заместителем председателя КСП Белгорода

Напомним, председатель горсовета Ольга Медведева написала заявление об отставке по собственному желанию. Если её заявление примут, она досрочно прекратит полномочия депутата горсовета по единому избирательному округу и председателя горсовета с 13 января. Возможно, Медведева станет замгубернатора по внутренней политике.