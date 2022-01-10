Изменения связаны с поправками, которые внесли в федеральные законы. С 2022 года жители России, в том числе и белгородцы, будут получать часть социальных выплат, компенсаций и пособий через Пенсионный фонд.
Это касается следующих групп:
Теперь ведомство будет выплачивать:
Для семей с детьми
Для военных и их семей
Людям, которые подверглись воздействию радиации
Реабилитированным жертвам политрепрессий
Инвалидам, у которых есть авто:
В региональном отделении ПФР отметили, что белгородцам, которые уже получают данные выплаты, подавать заново заявления не нужно. Средства они продолжат получать автоматически на реквизиты, указанные ранее.
Если же у человека есть право получать данные меры соцподдержки, но заявление ранее он не писал, он может обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.