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Какие выплаты и пособия в 2022 году будут получать белгородцы через Пенсионный фонд

10 января 18:35
Фото: pixabay.com
С 1 января текущего года Пенсионный фонд РФ будет предоставлять ряд социальных выплат, компенсаций и пособий, которые до этого назначили и выплачивали органы соцзащиты и Роструд, сообщили в региональном отделении ведомства.

Изменения связаны с поправками, которые внесли в федеральные законы. С 2022 года жители России, в том числе и белгородцы, будут получать часть социальных выплат, компенсаций и пособий через Пенсионный фонд.

Это касается следующих групп:

  • неработающие люди с детьми;
  • лица, которые подверглись воздействию радиации;
  • реабилитированные лица;
  • инвалиды (дети-инвалиды), у которых есть транспортные средства (по медпоказаниям);
  • военнослужащие и их семьи.

Теперь ведомство будет выплачивать:

Для семей с детьми

  • выплата в случае беременности и по итогам родов;
  • когда родился ребёнок;
  • когда семья усыновила или удочерила несовершеннолетнего;
  • пособие, которое платится каждый месяц, пока ребёнок не вырос до полутора лет;
  • средства, которые получает супруга военнослужащего, будучи беременной;
  • деньги, которые выплачивают ребёнку, чей отец проходит срочную службу.

Для военных и их семей

  • возврат денег за коммунальные услуги;
  • деньги, которые даются единожды на ремонт дома;
  • средства, которые выплачиваются один раз в год, чтобы ребёнок летом оздоровился;
  • деньги, которые каждый месяц получают на ребёнка;
  • компенсация инвалидам, если он получил военную травму.

Людям, которые подверглись воздействию радиации

  • средства, которые получают люди, пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции;
  • деньги, которые положены за работу или жильё в местах, где есть радиация;
  • вознаграждение за труд в местах радиоактивного загрязнения;
  • компенсация, которая положена ежемесячно, за вред, нанесённый здоровью инвалидам;
  • средства (ежемесячные) за возмещение вреда здоровью нетрудоспособным людям;
  • выплата к дополнительному отпуску и компенсация процедур, которые поправляют здоровье;
  • ежемесячные выплаты безработным;
  • сохранение среднего заработка;
  • пособие на детей, которым нет трёх лет;
  • компенсация за покупки продуктов питания;
  • деньги на пропитание детей;
  • на молочное питание детей, которым нет трёх лет;
  • единовременная выплата и компенсация, если человек переселился из мест, где есть радиация;
  • единовременная компенсация утраченного имущества;
  • компенсация, если человек потерял кормильца;
  • пособие на похороны.

Реабилитированным жертвам политрепрессий

  • средства людям, которых признали реабилитированными жертвами политрепрессий СССР (за то время, пока они находились в местах лишения свободы или психлечебницах);
  • компенсация конфискованного имущества.

Инвалидам, у которых есть авто:

  • средства за покупку ОСАГО.

В региональном отделении ПФР отметили, что белгородцам, которые уже получают данные выплаты, подавать заново заявления не нужно. Средства они продолжат получать автоматически на реквизиты, указанные ранее.

Если же у человека есть право получать данные меры соцподдержки, но заявление ранее он не писал, он может обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

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