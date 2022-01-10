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«Белогорье» уступило «Факелу», ведя по партиям 2:0

10 января 16:56
Фото: Бел.Ру
Белгородские волейболисты выиграли два первых игровых отрезка, но потом уступили в трёх подряд.

В очередном матче суперлиги «Белогорье» сыграло в Новом Уренгое против местного «Факела». «Львы» выиграли сложную концовку первой партии — 25:23, были сильнее во второй — 25:21, но темп выдержать не смогли.

В третьем сете хозяева отзеркалили по счёту второй, а в четвёртом уже были удачливее в самом конце — 27:25. Видимо, проигрыш этой партии психологически сломил белгородцев, которые на тай-брейке уже не смогли оказать сопротивления — 8:15 и 2:3 по партиям.

В составе «Белогорья» самым результативным снова стал Аль Хачдади — 22 очка. Павел Тетюхин набрал 16. У соперника самый весомый вклад в победу внёс Владислав Бабкевич — 34 очка.

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