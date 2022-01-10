«Белогорье» уступило «Факелу», ведя по партиям 2:0

В очередном матче суперлиги «Белогорье» сыграло в Новом Уренгое против местного «Факела». «Львы» выиграли сложную концовку первой партии — 25:23, были сильнее во второй — 25:21, но темп выдержать не смогли.
В третьем сете хозяева отзеркалили по счёту второй, а в четвёртом уже были удачливее в самом конце — 27:25. Видимо, проигрыш этой партии психологически сломил белгородцев, которые на тай-брейке уже не смогли оказать сопротивления — 8:15 и 2:3 по партиям.
В составе «Белогорья» самым результативным снова стал Аль Хачдади — 22 очка. Павел Тетюхин набрал 16. У соперника самый весомый вклад в победу внёс Владислав Бабкевич — 34 очка.