«Белогорье» уступило «Факелу», ведя по партиям 2:0

В третьем сете хозяева отзеркалили по счёту второй, а в четвёртом уже были удачливее в самом конце — 27:25. Видимо, проигрыш этой партии психологически сломил белгородцев, которые на тай-брейке уже не смогли оказать сопротивления — 8:15 и 2:3 по партиям.