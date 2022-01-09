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Премия имени Горина и бесплатные обеды детям: что обсуждали в Белгороде 9 января

9 января 16:00
Фото: Бел.Ру
Белгородцы получили престижные премии в аграрной сфере, в регионе закончилась выдача горячего питания детям из трудных семей, а тысячи льготников получат лекарства в 2022 году.

Премия лучшим аграриям

В день 100-летнего юбилея со дня рождения Василия Горина в Белгороде вручили главные награды аграрной сферы региона. Премии были удостоены жители области, которые работают на местных предприятиях и развивают науку. За всё время награду получили более 100 человек.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил признать 2022 год в Белгородской области годом Василия Яковлевича Горина. В течение 12 месяцев власти планируют проводить мероприятия, посвящённые легендарному председателю колхоза имени Фрунзе.

Также Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение о включении награждения премией имени Горина в официальный перечень мероприятий федерального ведомства.

Губернатор Белгородской области вручил премии имени Горина
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Первое, второе и компот!

692 ребёнка из неблагополучных семей ежедневно получали бесплатное питание на зимних каникулах с 27 декабря по 9 января.

В рацион детей входили горячие блюда, молочные продукты, фрукты, сладости и выпечка.

Несовершеннолетним, которые не могли самостоятельно добраться до одного из 96 пунктов питания, еду привозили педагоги-волонтёры в ланчбоксах.

692 ребёнка получали бесплатные обеды на зимних каникулах в Белгородской области
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Льготные лекарства

За 2,6 млрд рублей в Белгородской области закупят лекарства для 148 тысяч льготников. Местное медицинское ведомство уже заключило контракты на поставку препаратов на первые шесть месяцев. Лекарства должны поступить в регион не позднее 15 января.

Контракты на поставку медикаментов на второе полугодие 2022 года региональный Минздрав должен заключить до 1 марта.

Стоит отметить, что часть средств область потратит на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Более 148 тысяч белгородцев получат льготные лекарства
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