Премия имени Горина и бесплатные обеды детям: что обсуждали в Белгороде 9 января

В день 100-летнего юбилея со дня рождения Василия Горина в Белгороде вручили главные награды аграрной сферы региона. Премии были удостоены жители области, которые работают на местных предприятиях и развивают науку. За всё время награду получили более 100 человек.
Губернатор Вячеслав Гладков предложил признать 2022 год в Белгородской области годом Василия Яковлевича Горина. В течение 12 месяцев власти планируют проводить мероприятия, посвящённые легендарному председателю колхоза имени Фрунзе.
Также Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение о включении награждения премией имени Горина в официальный перечень мероприятий федерального ведомства.
692 ребёнка из неблагополучных семей ежедневно получали бесплатное питание на зимних каникулах с 27 декабря по 9 января.
В рацион детей входили горячие блюда, молочные продукты, фрукты, сладости и выпечка.
Несовершеннолетним, которые не могли самостоятельно добраться до одного из 96 пунктов питания, еду привозили педагоги-волонтёры в ланчбоксах.
За 2,6 млрд рублей в Белгородской области закупят лекарства для 148 тысяч льготников. Местное медицинское ведомство уже заключило контракты на поставку препаратов на первые шесть месяцев. Лекарства должны поступить в регион не позднее 15 января.
Контракты на поставку медикаментов на второе полугодие 2022 года региональный Минздрав должен заключить до 1 марта.
Стоит отметить, что часть средств область потратит на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.