Более 148 тысяч белгородцев получат льготные лекарства

Posted 9 января 2022, 11:38
Published 9 января 2022, 11:38
Modified 1 декабря, 08:29
Updated 1 декабря, 08:29
Министерство здравоохранения Белгородской области уже провело торги и заключило контракты на поставку лекарств для льготников на первые шесть месяцев 2022 года. Медикаменты поступят в регион не позднее 15 января, сообщают региональные чиновники.
В целом, с учётом имеющихся переходящих остатков, проблем с лекарственным обеспечением льготников не будет. Необходимые препараты получат более 148 тысяч белгородских льготников. При этом, местные власти не стали разделять категории получателей на федеральные и региональные.
Контракты на поставку медикаментов на второе полугодие 2022 года региональный Минздрав должен заключить до 1 марта. На их приобретение выделено 2,6 млрд рублей. Часть суммы направят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Стоит напомнить, что в 2021 году для бесперебойного обеспечения лекарствами из регионального бюджета было выделено более 1,8 млрд рублей по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.