bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2022, 11:38

Published 9 января 2022, 11:38

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

Более 148 тысяч белгородцев получат льготные лекарства

9 января 2022, 11:38
На эти цели власти направят свыше 2,6 млрд рублей. В региональном правительстве сообщают, что препараты поступят в область не позднее 15 января.

Министерство здравоохранения Белгородской области уже провело торги и заключило контракты на поставку лекарств для льготников на первые шесть месяцев 2022 года. Медикаменты поступят в регион не позднее 15 января, сообщают региональные чиновники.

В целом, с учётом имеющихся переходящих остатков, проблем с лекарственным обеспечением льготников не будет. Необходимые препараты получат более 148 тысяч белгородских льготников. При этом, местные власти не стали разделять категории получателей на федеральные и региональные.

Контракты на поставку медикаментов на второе полугодие 2022 года региональный Минздрав должен заключить до 1 марта. На их приобретение выделено 2,6 млрд рублей. Часть суммы направят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стоит напомнить, что в 2021 году для бесперебойного обеспечения лекарствами из регионального бюджета было выделено более 1,8 млрд рублей по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

#Новости#Общество#Белгородская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика