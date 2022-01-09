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Posted 9 января 2022, 13:55

Published 9 января 2022, 13:55

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

692 ребёнка получали бесплатные обеды на зимних каникулах в Белгородской области

9 января 2022, 13:55
Сюжет
Дети
Для этих целей в регионе организовали 96 точек питания. Еду подавали в школах, а также доставляли на дом в ланчбоксах, отметили региональные власти.

По данным регионального правительства, на зимних каникулах, а именно с 27 декабря по 9 января, 692 ребёнка из неблагополучных семей ежедневно получали бесплатное питание.

В рацион детей входили горячие блюда, молочные продукты, фрукты, сладости и выпечка, сообщила начальник управления образовательной политики минобразования Белгородской области Екатерина Клименченко.

Пункты выдачи обедов были организованы на базе общеобразовательных учреждений, общепита, реабилитационных центров для несовершеннолетних. Всего таких точек создали 96.

Детям, которые не могли самостоятельно добраться до пунктов питания, еду доставляли в ланчбоксах. Также педагоги-волонтёры привозили семьям вещи и товары первой необходимости.

Бесплатное питание для детей из неблагополучных семей на новогодних каникулах организовали по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

#Новости#Общество#Дети#Бесплатное питание
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