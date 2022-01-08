В Белгородской области скончались пять пациентов с COVID-19

В больницах находятся 1094 пациента с коронавирусом, 36 из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердили ещё у 104 человек, сообщили в областном оперштабе.

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