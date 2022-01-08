В Белгородской области скончались пять пациентов с COVID-19

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — жительница Грайворонского городского округа 1938 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, житель Яковлевского городского округа 1952 года рождения и жительница Белгорода 1947 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице № 2 Белгорода.
Также среди скончавшихся — жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения и жительница Ивнянского района 1958 года рождения, проходившие лечение на база Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского.
Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 1792 человека.
В больницах от ковида лечатся 1094 пациента. В тяжёлом состоянии находятся 36 заболевших, их подключили к аппаратам ИВЛ. Выписали за прошедший день ещё 166 пациентов.