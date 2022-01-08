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В Белгородской области скончались пять пациентов с COVID-19

8 января 11:31
Фото: ИА "Бел.Ру"
В больницах находятся 1094 пациента с коронавирусом, 36 из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердили ещё у 104 человек, сообщили в областном оперштабе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — жительница Грайворонского городского округа 1938 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, житель Яковлевского городского округа 1952 года рождения и жительница Белгорода 1947 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице № 2 Белгорода.

Также среди скончавшихся — жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения и жительница Ивнянского района 1958 года рождения, проходившие лечение на база Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского.

Фото: Коронавирус. Оперштаб Белгородской области

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 1792 человека.

В больницах от ковида лечатся 1094 пациента. В тяжёлом состоянии находятся 36 заболевших, их подключили к аппаратам ИВЛ. Выписали за прошедший день ещё 166 пациентов.

Фото: Коронавирус. Оперштаб Белгородской области

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#Новости#Медицина#Коронавирус#Статистика#Коронавирус COVID-19
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