В Белгородской области ревакцинировались больше 200 тыс. человек

Стоит также отметить, что в Белгородской области первым компонентом вакцины привились 80% населения. А из числа вакцинированных коронавирусом заболели только 3,5% белгородцев. Из них только 15% попали в ковид-госпиталь. Остальные лечились дома. Как правило, вакцинированные переносят инфекцию гораздо легче, чем пациенты без прививки. Однако в период пиковой заболеваемости в горбольнице № 2 было занято более 1000 коек, вакцинированных там лежало 10-12 человек.