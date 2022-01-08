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В Белгородской области ревакцинировались больше 200 тыс. человек

8 января 13:38
Фото: ИА "Бел.Ру"
О ходе вакцинации рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников во время брифинга 8 января.

По словам Андрея Иконникова, первым компонентом вакцины уже привились 1 020 789 жителей региона, полный курс вакцинации завершили 931 618 человек, более 200 тыс. человек ревакцинировались.

Плановое значение — привить минимум 1 млн человек, 80% взрослого населения. Мы его достигли.Андрей Иконников

Известно, что по состоянию на 8 января, за последние сутки на вакцинацию записались 776 жителей области.

Стоит также отметить, что в Белгородской области первым компонентом вакцины привились 80% населения. А из числа вакцинированных коронавирусом заболели только 3,5% белгородцев. Из них только 15% попали в ковид-госпиталь. Остальные лечились дома. Как правило, вакцинированные переносят инфекцию гораздо легче, чем пациенты без прививки. Однако в период пиковой заболеваемости в горбольнице № 2 было занято более 1000 коек, вакцинированных там лежало 10-12 человек.

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