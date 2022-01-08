В Белгородской области ревакцинировались больше 200 тыс. человек

По словам Андрея Иконникова, первым компонентом вакцины уже привились 1 020 789 жителей региона, полный курс вакцинации завершили 931 618 человек, более 200 тыс. человек ревакцинировались.
Плановое значение — привить минимум 1 млн человек, 80% взрослого населения. Мы его достигли.Андрей Иконников
Известно, что по состоянию на 8 января, за последние сутки на вакцинацию записались 776 жителей области.
Стоит также отметить, что в Белгородской области первым компонентом вакцины привились 80% населения. А из числа вакцинированных коронавирусом заболели только 3,5% белгородцев. Из них только 15% попали в ковид-госпиталь. Остальные лечились дома. Как правило, вакцинированные переносят инфекцию гораздо легче, чем пациенты без прививки. Однако в период пиковой заболеваемости в горбольнице № 2 было занято более 1000 коек, вакцинированных там лежало 10-12 человек.