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Власти прокомментировали инцидент со скорой и гололёдом под Белгородом

7 января 10:48
Фото: телеграм-канал «Белгород №1»
В региональном правительстве подтвердили, что инцидент был, но на помощь к бригаде медиков приехали не спустя час, а через 15 минут. Кроме этого, по словам главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, машина скорой помощи была на летней резине.

6 января в телеграм-канале «Белгород № 1» сообщили, что в Северном из-за скользкой дороги автомобиль скорой помощи не смог оперативно отправиться на следующий вызов, а в это время медиков уже ожидали на месте аварии. По данным источника, после звонка в МЧС спустя час приехал грейдер, который помог бригаде.

Инцидент прокомментировали на рабочем совещании в региональном правительстве 7 января. Замгубернатора Константин Полежаев подтвердил, что эта история действительно произошла, но не совсем так, как показали это в медиа.

По словам главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, на помощь к медикам приехали уже через 15 минут. Он добавил, что возле дома того, кто вызвал скорую, не посыпали плитку, а сама машина бригады была на летней резине.

Полежаев со своей стороны добавил, что всего со 2 по 6 января поступило три обращения от областной станции скорой помощи.

Выслушав подчинённых, губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что людей нужно информировать о выполненных работах. В качестве примера он привёл ситуацию с опубликованным видео, на котором белгородцы катаются на коньках по скользким из-за гололёда площадкам.

С одной стороны, это небольшая шалость и хороший хайп от молодёжи. По факту — это большой урон по репутации муниципалитета, всего региона в целом. То есть, когда посмотришь на этот каток, вывод: в Белгородской области совсем не убирают. И не убирают настолько, что даже больных людей не могут вывезти на скорой помощи. Вот и всё. Никто же разбираться дальше не будет.Вячеслав Гладков

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#Новости#Владимир перцев#Скорая#Вячеслав Гладков#Гололёд#Северный#Константин Полежаев#Эксклюзив#Общество
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