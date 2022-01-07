Власти прокомментировали инцидент со скорой и гололёдом под Белгородом

6 января в телеграм-канале «Белгород № 1» сообщили, что в Северном из-за скользкой дороги автомобиль скорой помощи не смог оперативно отправиться на следующий вызов, а в это время медиков уже ожидали на месте аварии. По данным источника, после звонка в МЧС спустя час приехал грейдер, который помог бригаде.
Инцидент прокомментировали на рабочем совещании в региональном правительстве 7 января. Замгубернатора Константин Полежаев подтвердил, что эта история действительно произошла, но не совсем так, как показали это в медиа.
По словам главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, на помощь к медикам приехали уже через 15 минут. Он добавил, что возле дома того, кто вызвал скорую, не посыпали плитку, а сама машина бригады была на летней резине.
Полежаев со своей стороны добавил, что всего со 2 по 6 января поступило три обращения от областной станции скорой помощи.
Выслушав подчинённых, губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что людей нужно информировать о выполненных работах. В качестве примера он привёл ситуацию с опубликованным видео, на котором белгородцы катаются на коньках по скользким из-за гололёда площадкам.
С одной стороны, это небольшая шалость и хороший хайп от молодёжи. По факту — это большой урон по репутации муниципалитета, всего региона в целом. То есть, когда посмотришь на этот каток, вывод: в Белгородской области совсем не убирают. И не убирают настолько, что даже больных людей не могут вывезти на скорой помощи. Вот и всё. Никто же разбираться дальше не будет.Вячеслав Гладков