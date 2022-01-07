Власти прокомментировали инцидент со скорой и гололёдом под Белгородом

С одной стороны, это небольшая шалость и хороший хайп от молодёжи. По факту — это большой урон по репутации муниципалитета, всего региона в целом. То есть, когда посмотришь на этот каток, вывод: в Белгородской области совсем не убирают. И не убирают настолько, что даже больных людей не могут вывезти на скорой помощи. Вот и всё. Никто же разбираться дальше не будет.Вячеслав Гладков