В МЧС предупредили о похолодании в Белгородской области

В субботу, 8 января, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью местами столбик термометра опустится до -11 ˚С. Днём температура составит от -2 ˚С до -7 ˚С.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 8 января будет небольшая облачность. Ночью похолодает до -9 ˚С. Днём температура составит около -4 ˚С. Осадков не ожидается. Небольшой снег в городе должен пойти днём 9 января.
В Старом Осколе в субботу температура составит -10 ˚С ночью и -5 ˚С днём. Тоже без осадков. В Валуйках и Новом Осколе ожидается -10 ˚С ночью и -4 ˚С днём.