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В МЧС предупредили о похолодании в Белгородской области

7 января 13:47
Фото: ИА «Бел.Ру»
Столбик термометра ночью 8 января может опуститься до -11 ˚С. Вновь ожидается гололедица на дорогах, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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Погода

В субботу, 8 января, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью местами столбик термометра опустится до -11 ˚С. Днём температура составит от -2 ˚С до -7 ˚С.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 8 января будет небольшая облачность. Ночью похолодает до -9 ˚С. Днём температура составит около -4 ˚С. Осадков не ожидается. Небольшой снег в городе должен пойти днём 9 января.

В Старом Осколе в субботу температура составит -10 ˚С ночью и -5 ˚С днём. Тоже без осадков. В Валуйках и Новом Осколе ожидается -10 ˚С ночью и -4 ˚С днём.

#Новости#Похолодание#МЧС#Белгородская область#Гидрометцентр#Погода#Общество
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