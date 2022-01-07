Гороскоп для Козерога на 2022 год

Следующий год принесёт Козерогам массу экспериментальных ситуаций, новаторских подходов, интересных решений. Высокая социальная активность поможет установлению прочных связей с окружающими. Общение с родственниками и друзьями поможет представителям знака стать более жизнерадостными.
Что касается романтических отношений, то у обычно сдержанных Козерогов есть риск потерять голову. Год сулит им много страсти и непривычных эмоций. Они смогут довольно быстро найти вторую половинку, потому что будут обаятельными и настойчивыми. А вот семейные отношения у Козерогов могут пройти самую настоящую проверку на прочность. Из-за их высокой социальной активности есть риск конфликтов с партнёром.
Местами грядущий год для Козерогов выдастся сложным. Есть риск возникновения конфликтов в первом полугодии, нередко это будет выбивать представителей знака из колеи. Сюда же присоединятся и финансовые проблемы, однако Козероги смогут их преодолеть, если пересмотрят свои привычки тратить средства.
Кроме того, в 2022 году не стоит игнорировать вопросы здоровья. Им стоит учиться делегировать обязанности и не взваливать на себя слишком много, иначе рискуют заработать эмоциональное истощение. Лучше всего будет взять отпуск в конце лета, поскольку перед августом Козероги будут поглощены работой.
Звёзды советуют Козерогам учиться сохранять равновесие в любой необычной для себя ситуации и учиться подстраиваться под обстоятельства. Дело в том, что представители знака обычно действуют обдуманно и размеренно, однако грядущий год преподнесёт им множество сюрпризов, поэтому необходимо учиться плыть по течению.