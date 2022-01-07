Гороскоп для Козерога на 2022 год

Что касается романтических отношений, то у обычно сдержанных Козерогов есть риск потерять голову. Год сулит им много страсти и непривычных эмоций. Они смогут довольно быстро найти вторую половинку, потому что будут обаятельными и настойчивыми. А вот семейные отношения у Козерогов могут пройти самую настоящую проверку на прочность. Из-за их высокой социальной активности есть риск конфликтов с партнёром.