Гладков прокомментировал жалобы белгородцев на очереди на каток на Соборной площади

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По словам губернатора, люди сравнивают с катком, который был в Белгороде в прошлом году, хотя желающих покататься на нём было гораздо меньше. Вспомнил Вячеслав Гладков и жалобы белгородцев на организацию концертов на новой арене.

Во время обсуждения ситуации с уборкой снега и льда в регионе Вячеслав Гладков заявил, что иногда люди критикуют что-либо, не погружаясь в суть проблемы. Для сравнения губернатор привёл ситуацию с катком на Соборной площади. По словам главы региона, от белгородцев поступает много жалоб на большие очереди возле главной городской ледовой площадки. При этом горожане сравнивают новый объект с тем катком, который был в прошлом году. Всё плохо, катки поставили, большие очереди. В прошлом году у нас был замечательный каток на улице, очередей не было. Конечно, был такой замечательный каток, что он никому не был нужен.Вячеслав Гладков По словам губернатора, за три недели на двух новых катках Белгорода насчитали 12 тыс. человек, а желающих — в два раза больше, что говорит о востребованности объектов среди горожан. В качестве другого примера не всегда обоснованных жалоб Гладков привёл недовольство граждан организацией концертов в «Белгород Арене». Не привыкли белгородцы посещать большие мероприятия. Опыта нет. Поэтому когда приходят? Как в филармонию — за пять минут до начала. Но когда за пять минут до начала приходит 4 тыс. человек, происходит то, что происходит.Вячеслав Гладков Отметим, что, по информации мэрии, в выходные дни билеты на каток на Соборной площади можно будет забронировать только онлайн. Новый каток на Соборной в Белгороде открыли 11 декабря. Его площадь составила около 2 тыс. кв. м. Работать он будет до 1 марта. Каток уже успели протестировать известные фигуристы Алексей Ягудин и Илья Авербух. «Белгород Арену» открыли 14 мая.