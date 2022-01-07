bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января 2022, 09:42

Published 7 января 2022, 09:42

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

Белгород вошёл в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

7 января 2022, 09:42
Сюжет
Рейтинг
Соответствующий рейтинг составили в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает «Российская газета». Белгород — единственный представитель в десятке лидеров среди городов Центрального Черноземья.

Эксперты поделились итогами исследования качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек. В топ-10 попал Белгород, занявший в списке девятое место: он заработал 68,5 балла. Его опередили Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга и Набережные Челны, а замыкает десятку лидеров Нижний Новгород.

Стоит отметить, что Белгород, по данным ТАСС, попал в перечень городов, в которых лучше всего работает дорожное хозяйство и существует низкая вероятность попасть в пробку и аварию.

При составлении рейтинга оценивали несколько критериев, в том числе уровень доходов, склонность к миграции, качество образования и медобслуживания, состояние дорог, работу коммунальных служб и общественного транспорта, экологию, общую тревожность населения. Для исследования использовали информацию Росстата, Центробанка, данные социологических опросов.

Среди городов Центрального Черноземья Белгород — единственный представитель в топ-10. Липецк занял 30-е место, Курск — 45-е место, Тамбов — 56-е, Воронеж — 66-е.

Отметим, что областной центр улучшил свои позиции в рейтинге финуниверситета. По итогам 2020 года Белгород занял 26-е место.

В другом исследовании — от госкорпорации ВЭБ.РФ Белгород по результатам 2021 года стал городом с амбициями в рейтинге качества жизни. Оказалось, что в областном центре есть проблемы с затратами на охрану окружающей среды и с временем ожидания автобусов на остановках. По качеству общественного транспорта тем временем Белгород занял 41-е место.

#Новости#Город#Рейтинг#Качество жизни#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика