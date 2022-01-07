Белгород вошёл в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

Posted 7 января 2022, 09:42
Published 7 января 2022, 09:42
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
Эксперты поделились итогами исследования качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек. В топ-10 попал Белгород, занявший в списке девятое место: он заработал 68,5 балла. Его опередили Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга и Набережные Челны, а замыкает десятку лидеров Нижний Новгород.
Стоит отметить, что Белгород, по данным ТАСС, попал в перечень городов, в которых лучше всего работает дорожное хозяйство и существует низкая вероятность попасть в пробку и аварию.
При составлении рейтинга оценивали несколько критериев, в том числе уровень доходов, склонность к миграции, качество образования и медобслуживания, состояние дорог, работу коммунальных служб и общественного транспорта, экологию, общую тревожность населения. Для исследования использовали информацию Росстата, Центробанка, данные социологических опросов.
Среди городов Центрального Черноземья Белгород — единственный представитель в топ-10. Липецк занял 30-е место, Курск — 45-е место, Тамбов — 56-е, Воронеж — 66-е.
Отметим, что областной центр улучшил свои позиции в рейтинге финуниверситета. По итогам 2020 года Белгород занял 26-е место.
В другом исследовании — от госкорпорации ВЭБ.РФ Белгород по результатам 2021 года стал городом с амбициями в рейтинге качества жизни. Оказалось, что в областном центре есть проблемы с затратами на охрану окружающей среды и с временем ожидания автобусов на остановках. По качеству общественного транспорта тем временем Белгород занял 41-е место.