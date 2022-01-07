Белгород вошёл в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

В другом исследовании — от госкорпорации ВЭБ.РФ Белгород по результатам 2021 года стал городом с амбициями в рейтинге качества жизни. Оказалось, что в областном центре есть проблемы с затратами на охрану окружающей среды и с временем ожидания автобусов на остановках. По качеству общественного транспорта тем временем Белгород занял 41-е место.